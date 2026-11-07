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Đoković u Atini nije mogao kao u Beogradu: Ovako je najbolji svih vremena slavio sa košarkašima Zvezde

Đoković u Atini nije mogao kao u Beogradu: Ovako je najbolji svih vremena slavio sa košarkašima Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski as Novak Đoković pružio je veliku podršku košarkašima Zvezde i na kraju su zajedno slavili.

Novak Đokovič slavio sa košarkašima Crvene zvezde u Atini Izvor: kk crvena zvezda

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prisustvovao je bratskom okršaju Olimpijakosa i Crvene zvezde u Atini. Na kraju su slavili beogradski crveno-bijeli, a odlučujući pogodak postigao je iskusni plej Kris Džouns. Jako je zanimljiva reakcija srpskog asa na pobjedonosnu trojku, a u kadru se našao i njegov sin Stefan.

Zanimljivo je da je u istom momentu u Beogradu igrao Partizan, za koji navija Novakov nasljednik, ali je ipak pravio društvo ocu i prisustvovao evroligaškom spektaklu u Grčkoj.

Đoković se nakon poraza u drugom kolu Pariza vratio u Atinu gdje se preselio sa porodicom i nije mogao da propusti da bodri Crvenu zvezdu. Očekivano, njegove reakcije nisu bile toliko žustre kao kada se igra na domaćem terenu, prije svega zbog poštovanja prema bratskom rivalu.

Po završetku meča je čestitao svakom igraču ponaosob, a posebno se srdačno pozdravio sa starosjediocima Dobrićem i Davidovcem, dok je Nik Vajler-Beb bio oduševljen što ga vidi pored terena.

Novak je i ranije ove sezone bodrio svoj voljeni klub, a košarkaši su u nekoliko navrata istakli kako im je njegova podrška bila posebna motivacija. Nema sumnje da je tako bilo i ovog puta...

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Olimpijakos Evroliga Novak Đoković

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