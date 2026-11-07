Crvena zvezda je ostvarila veliku pobjedu u Evroligi i savladala je Olimpijakos na gostovanju u Atini.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je srušila prvaka Evrope u Atini. Pobijedila je Olimpijakos (62:57) i pokazala da nije slučajno tu gdje jeste. Na drugom mjestu na tabeli Evrolige sa skorom 7-3, tik iza Panatinaikosa (8-2). Uz napomenu da isti skor kao crveno-bijeli imaju i Valensija, Fenerbahče, Olimpijakos, Dubai i Barselona. Kako je tim Ibona Navara došao do trijumfa?

Postoji tu više faktora i treba biti realan i reći da je jedan od glavnih užasan šut protivnika. Jednostavno, domaćin je previše forsirao i previše promašivao. Šut za tri poena bio je 5/36 (13,9 odsto). Od čega su dvojica najboljih igrača i najveći krivci, Saša Vezenkov je dao 27 poena (8/11 za dva, 3/10 za tri), dok je Evan Furnije dodao 12 (3/7 za dva, 2/12 za tri), ujedno su njih dvojica bili jedini dvocifreni u ekipi Jorgosa Barcokasa.

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Naravno, ništa od toga ne oduzima pobjedu Zvezdi niti umanjuje značaj trijumfa. Igrala je Zvezda veoma dobru odbranu u nekim momentima, pratila plan igre španskog stručnjaka i otežavala posao rivalu. Uz sve to je "pomoć" stigla i od bivšeg igrača Kodija Milera-Mekintajera koji je na terenu proveo 21 minut i bio bez poena (0/1 za dva, 0/2 za tri, uz tri izgubljene lopte i samo jednu asistenciju).

Navaro je natjerao Nvoru da se žrtvuje

Vidi opis Kako je Crvena zvezda pobijedila šampiona Evrope? Četiri razloga zbog kojih je sada u vrhu Evrolige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Statistika kaže da je Džordan Nvora najefikasniji igrač Zvezde na ovom meču sa 18 poena (5/9 za dva, 2/6 za tri, 2/3 sa penala), ali ono što dodatno raduje i navijače i stručni štab jeste rekord po broju skokova – 13. Natjerao je Navaro i njega da se više žrtvuje, da igra više za tim, kao što su svi navikli na njegove minijature u napadu, tako se sada više trudi i u defanzivi, što pokazuje i borba za skok.

"Nvora je nevjerovatan igrač, ali nekada ima samo jednu dimenziju. Može da bude višedimenzionalan igrač. Da igra odbranu i napad, bio je sjajan u skoku", rekao je Navaro poslije meča, dok je Džordan i sam priznao da mu je "trener bio na grbači zbog skokova i da je tražio više od njega."

Izgleda da su se našli na istim talasnim dužinama.

Koloko je sve promijenio

Vidi opis Kako je Crvena zvezda pobijedila šampiona Evrope? Četiri razloga zbog kojih je sada u vrhu Evrolige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tačno/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Chris Graythen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Dolazak Kristijana Koloka se za sada pokazao kao "bingo", žargonski rečeno ubola je Zvezda premiju sa pojačanjem. Snažni centar radi fenomenalan posao u defanzivi i ofanzivi. Uprkos tome što je tek došao, mnogo je korisniji od Ebuke Izundua i Džonatana Motlija. Štiti obruč u reketu, već je počeo da "utjeruje strah" protivničkim igračima. Donekle može da se uporedi sa Edijem Tavaresom iz tog ugla, nekoga ko tjera rivale da mijenjaju odluku u reketu.

"Koloko je donio nešto novo u tim, blokira šuteve, igra iznad obruča, otežava rivalu da poentira u reketu. Adaptirao se, sve kapira brzo i siguran sam da će nastaviti da pomaže. Nedostajao nam je taj dio slagalice i zadovoljni smo sa njim", istakao je Navaro.

Džouns rješava mečeve, šta je sa Batlerom?

Ice in his veins! CHRIS JONES hits the game-winning three! #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/9kCHMPnLrc — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 6, 2026

Polako se dobijaju obrisi u timu Zvezde u smislu uloga i toga koja petorka je kada na terenu. Vidi se već i sada kome će lopta da ide u ruke kada se meč lomi i da odgovornost uzima Kris Džouns. Prošle sezone je loptu uzimao uglavnom Džared Batler koji se dosta muči i igra sa previše oscilacija u novoj sezoni. Džouns je taj koji je riješio dva meča za sada, prvo Asvel, sada i Olimpijakos uz "Dejm tajm".

Biće Zvezdi potreban onaj "stari Batler", pošto je u Atini dao samo četiri poena (1/5 za dva, 0/1 za tri). Prosjek mu je 9.7 poena po meču, uz 2,4 asistencije, ali ima previše oscilacija. Zanimljivo je i da Džouns ima slabiji prosjek od njega, ali kontroliše igru na drugi način sa 8,9 poena po utakmici i 5,6 asistencija.

Šta Zvezdu čeka u novembru?

Support from the GOAT tonight! ❤️#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/dED2PMbPVp — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 6, 2026

Crvena zvezda je u prvih devet mečeva u Evroligi igrala šest kod kuće i u novembru je čeka serija gostovanja. Četiri od pet mečeva u ovom mjesecu igra na strani. Prvi je bio u Atini protiv Olimpijakosa i test je uspješno prošla.

Ovako izgleda raspored do kraja mjeseca u Evroligi: