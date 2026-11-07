Crvena zvezda je ostvarila veliku pobjedu u Evroligi i savladala je Olimpijakos na gostovanju u Atini.
Crvena zvezda je srušila prvaka Evrope u Atini. Pobijedila je Olimpijakos (62:57) i pokazala da nije slučajno tu gdje jeste. Na drugom mjestu na tabeli Evrolige sa skorom 7-3, tik iza Panatinaikosa (8-2). Uz napomenu da isti skor kao crveno-bijeli imaju i Valensija, Fenerbahče, Olimpijakos, Dubai i Barselona. Kako je tim Ibona Navara došao do trijumfa?
Postoji tu više faktora i treba biti realan i reći da je jedan od glavnih užasan šut protivnika. Jednostavno, domaćin je previše forsirao i previše promašivao. Šut za tri poena bio je 5/36 (13,9 odsto). Od čega su dvojica najboljih igrača i najveći krivci, Saša Vezenkov je dao 27 poena (8/11 za dva, 3/10 za tri), dok je Evan Furnije dodao 12 (3/7 za dva, 2/12 za tri), ujedno su njih dvojica bili jedini dvocifreni u ekipi Jorgosa Barcokasa.
Kako je Crvena zvezda pobijedila šampiona Evrope? Četiri razloga zbog kojih je sada u vrhu Evrolige
Naravno, ništa od toga ne oduzima pobjedu Zvezdi niti umanjuje značaj trijumfa. Igrala je Zvezda veoma dobru odbranu u nekim momentima, pratila plan igre španskog stručnjaka i otežavala posao rivalu. Uz sve to je "pomoć" stigla i od bivšeg igrača Kodija Milera-Mekintajera koji je na terenu proveo 21 minut i bio bez poena (0/1 za dva, 0/2 za tri, uz tri izgubljene lopte i samo jednu asistenciju).
Navaro je natjerao Nvoru da se žrtvuje
Kako je Crvena zvezda pobijedila šampiona Evrope? Četiri razloga zbog kojih je sada u vrhu Evrolige
Statistika kaže da je Džordan Nvora najefikasniji igrač Zvezde na ovom meču sa 18 poena (5/9 za dva, 2/6 za tri, 2/3 sa penala), ali ono što dodatno raduje i navijače i stručni štab jeste rekord po broju skokova – 13. Natjerao je Navaro i njega da se više žrtvuje, da igra više za tim, kao što su svi navikli na njegove minijature u napadu, tako se sada više trudi i u defanzivi, što pokazuje i borba za skok.
"Nvora je nevjerovatan igrač, ali nekada ima samo jednu dimenziju. Može da bude višedimenzionalan igrač. Da igra odbranu i napad, bio je sjajan u skoku", rekao je Navaro poslije meča, dok je Džordan i sam priznao da mu je "trener bio na grbači zbog skokova i da je tražio više od njega."
Izgleda da su se našli na istim talasnim dužinama.
Koloko je sve promijenio
Kako je Crvena zvezda pobijedila šampiona Evrope? Četiri razloga zbog kojih je sada u vrhu Evrolige
Dolazak Kristijana Koloka se za sada pokazao kao "bingo", žargonski rečeno ubola je Zvezda premiju sa pojačanjem. Snažni centar radi fenomenalan posao u defanzivi i ofanzivi. Uprkos tome što je tek došao, mnogo je korisniji od Ebuke Izundua i Džonatana Motlija. Štiti obruč u reketu, već je počeo da "utjeruje strah" protivničkim igračima. Donekle može da se uporedi sa Edijem Tavaresom iz tog ugla, nekoga ko tjera rivale da mijenjaju odluku u reketu.
"Koloko je donio nešto novo u tim, blokira šuteve, igra iznad obruča, otežava rivalu da poentira u reketu. Adaptirao se, sve kapira brzo i siguran sam da će nastaviti da pomaže. Nedostajao nam je taj dio slagalice i zadovoljni smo sa njim", istakao je Navaro.
Džouns rješava mečeve, šta je sa Batlerom?
Ice in his veins! CHRIS JONES hits the game-winning three! #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/9kCHMPnLrc— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 6, 2026
Polako se dobijaju obrisi u timu Zvezde u smislu uloga i toga koja petorka je kada na terenu. Vidi se već i sada kome će lopta da ide u ruke kada se meč lomi i da odgovornost uzima Kris Džouns. Prošle sezone je loptu uzimao uglavnom Džared Batler koji se dosta muči i igra sa previše oscilacija u novoj sezoni. Džouns je taj koji je riješio dva meča za sada, prvo Asvel, sada i Olimpijakos uz "Dejm tajm".
Biće Zvezdi potreban onaj "stari Batler", pošto je u Atini dao samo četiri poena (1/5 za dva, 0/1 za tri). Prosjek mu je 9.7 poena po meču, uz 2,4 asistencije, ali ima previše oscilacija. Zanimljivo je i da Džouns ima slabiji prosjek od njega, ali kontroliše igru na drugi način sa 8,9 poena po utakmici i 5,6 asistencija.
Šta Zvezdu čeka u novembru?
Support from the GOAT tonight! ❤️#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/dED2PMbPVp— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 6, 2026
Crvena zvezda je u prvih devet mečeva u Evroligi igrala šest kod kuće i u novembru je čeka serija gostovanja. Četiri od pet mečeva u ovom mjesecu igra na strani. Prvi je bio u Atini protiv Olimpijakosa i test je uspješno prošla.
Ovako izgleda raspored do kraja mjeseca u Evroligi:
- 12. novembar Real Madrid - Crvena zvezda (21.00)
- 17. novembar Olimpija Milano - Crvena zvezda (20.30)
- 20. novembar Barselona - Crvena zvezda (20.30)
- 24. novembar Crvena zvezda - Virtus (19.00)