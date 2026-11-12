logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan o povredi Itana Tompsona: "Nema preloma, ali postoji nagnječenje"

Partizan o povredi Itana Tompsona: "Nema preloma, ali postoji nagnječenje"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Partizan se oglasio i potvrdio da Itan Tompson ništa nije polomio i da se prati njegova situacija.

Kk partizan se oglasio zbog itana tompsona Izvor: MN PRESS

Itan Tompson doživio je nezgodnu povredu u pobjedi Partizana protiv Baskonije. Đoan Penjaroja je odmah poslije meča priznao da je zabrinut i da čeka ljekarske preglede. Stigle su dobre vijesti pošto je utvrđeno da nema preloma.

"Bek Itan Tompson je doživio pad poslije duela na meču protiv Baskonije. Poslije pregleda je ustanovljeno da nema preloma, ali da usljed posljedice pada ima jako nagnječenje u predjelu kosti kuka, mišića i nerava. Terapijsko liječenje je odmah započeto, situacija se prati iz dana u dan", stoji u saopštenju kluba.

Dakle, dobra vijest je da povreda nije ozbiljnije prirode i da će situacija da se prati postepeno. Izvjesno je da neće igrati u ABA ligi, na gostovanju u Zadru. Ostaje da se vidi da li će se oporaviti na vrijeme za duplo kolo Evrolige naredne nedjelje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Pobeda Partizana nad Makabijem
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC