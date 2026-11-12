Partizan se oglasio i potvrdio da Itan Tompson ništa nije polomio i da se prati njegova situacija.

Izvor: MN PRESS

Itan Tompson doživio je nezgodnu povredu u pobjedi Partizana protiv Baskonije. Đoan Penjaroja je odmah poslije meča priznao da je zabrinut i da čeka ljekarske preglede. Stigle su dobre vijesti pošto je utvrđeno da nema preloma.

"Bek Itan Tompson je doživio pad poslije duela na meču protiv Baskonije. Poslije pregleda je ustanovljeno da nema preloma, ali da usljed posljedice pada ima jako nagnječenje u predjelu kosti kuka, mišića i nerava. Terapijsko liječenje je odmah započeto, situacija se prati iz dana u dan", stoji u saopštenju kluba.

Vidi opis Partizan o povredi Itana Tompsona: "Nema preloma, ali postoji nagnječenje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Dakle, dobra vijest je da povreda nije ozbiljnije prirode i da će situacija da se prati postepeno. Izvjesno je da neće igrati u ABA ligi, na gostovanju u Zadru. Ostaje da se vidi da li će se oporaviti na vrijeme za duplo kolo Evrolige naredne nedjelje.

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(MONDO)