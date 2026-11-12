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Pajola šutirao 3/3 za tri i pogurao Partizan do pobjede: "Zbog njih smo se žrtvovali"

Pajola šutirao 3/3 za tri i pogurao Partizan do pobjede: "Zbog njih smo se žrtvovali"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan je slavio protiv Baskonije, a Alesandro Pajola je bio ključni igrač sa tri trojke u važnim trenucima meča.

Alesandro Pajola o pobjedi Partizana protiv Baskonije Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Partizan je pobijedio Baskoniju, a Alesandro Pajola je bio jedan od heroja meča. Susret je završio sa devet poena, ali ne bilo kakvih - bio je to nepogrešiv šut van linije 6,75, pa je iz tri pokušaja smjestio isto toliko trojki i svaka je bila u važnom trenutku i gotovo na isteku napada. Ipak, poslije pobjede nije bio srećan samo zbog svoje igre, već zbog tima.

Pajola je bio sjajan, ali ono što je za njega bilo važnije bila je timska igra - svih 40 minuta. "Igrali smo dobro u odbrani, kao tim. Zbog toga nam mnogo znači. Pomagali smo jedni drugima, igrali smo 'pet na pet', njima je zato teško da poentiraju. Najvažnije je da smo to radili svih 40 minuta, u nekim ranijim mečevima to nismo radili sve vrijeme, ali u ovom meču jesmo", rekao je u razgovoru za Arenu Sport.

Italijan je dao polovinu trojki svog tima, pošto je ukupno bilo 6/25. I on je defanzivu stavio u prvi plan.

"Kao što sam rekao, važno je to što smo igrali konstantno svih 40 minuta. Znamo da su se mučili, ali došli su da pobijede, to je bez razmišljanja. Uspjeli su da se drže 30 minuta, ali mi smo pronašli rješenja u odbrani i pronašli smo način da pobijedimo", dodao je Pajola.

Partizan i dalje na domaćem terenu

Partizan 17. novembra igra protiv Valensije, a potom 20. novembra protiv Bešiktaša koji vodi Dušan Alimpijević. Tim Đoana Penjaroje će u oba meča imati prednost domaćeg terena, što izuzetno znači igračima.

"Naša energija je bitna, oni (navijači) su naš šesti igrač, guraju nas preko naših limita. Tjeraju nas da se žrtvujemo još više, da dolazimo do dobrih poteza u odbrani. Imamo teško gostovanje u ABA ligi, a onda Evroliga, želimo da nastavimo sa pobjedama", zaključio je Pajola.

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Tagovi

KK Partizan Baskonija Evroliga Alesandro Pajola

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