Ovako sada izgleda tabela Evrolige poslije utakmice Partizana i Baskonije i pobjede crno-bijelih.

Izvor: Printscreen/Flashscore/mn press

Partizan je pobijedio Baskoniju u Evroligi i ponovo je došao do pozitivnog skora u elitnom takmičenju. Sada je na 6-5 i pokazuje da je u borbi za plej-of. Tako kaže i najnovija tabela.

Odigrane su samo dvije utakmice u 11. kolu i crno-bijeli su sada na spomenutom skoru 6-5 i ostali su na 11. poziciji u Evroligi, jer ostali mečevi još nisu odigrani. Sa skorom 6-4 su trenutno Žalgiris, Hapoel i Real Madrid.

Vidi opis Tabela Evrolige poslije pobjede Partizana: Crno-bijeli ponovo na pozitivnom skoru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Ispod ekipe Đoana Penjaroje su Efes, Bešiktaš, Virtus i Asvel sa po 4-6. A, ispod Panatinaikosa (8-2) je trenutno pet timova sa skorom 7-3 (Crvena zvezda, Valensija, Olimpijakos, Dubai i Barselona).

Brine povreda Tompsona

Izvor: MN PRESS

Ono što brine Đoana Penjaroju i crno-bijele jeste nova povreda. Ovog puta je u pitanju Itan Tompson. Poslije jednog nezgodnog pada u prvom poluvremenu se povrijedio. Nije ulazio u igru u drugom dijelu.

Od povrede se oporavljaju Derek Vilis i Kevarijus Hejs, dok se u meču sa španskim timom na teren vratio Tonje Džekiri i bio je jedan od najboljih na terenu. Dobra vijest je što je Kris Silva došao i trebalo bi da potpiše ugovor poslije ljekarskih pregleda. Podsjećanja radi, zbog prehlade u ovom meču nisu igrali Lamar Stivens i Kajl Olmen.







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