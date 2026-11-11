logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tabela Evrolige poslije pobjede Partizana: Crno-bijeli ponovo na pozitivnom skoru

Tabela Evrolige poslije pobjede Partizana: Crno-bijeli ponovo na pozitivnom skoru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ovako sada izgleda tabela Evrolige poslije utakmice Partizana i Baskonije i pobjede crno-bijelih.

Tabela Evrolige poslije pobjede Partizana protiv Baskonije Izvor: Printscreen/Flashscore/mn press

Partizan je pobijedio Baskoniju u Evroligi i ponovo je došao do pozitivnog skora u elitnom takmičenju. Sada je na 6-5 i pokazuje da je u borbi za plej-of. Tako kaže i najnovija tabela.

Odigrane su samo dvije utakmice u 11. kolu i crno-bijeli su sada na spomenutom skoru 6-5 i ostali su na 11. poziciji u Evroligi, jer ostali mečevi još nisu odigrani. Sa skorom 6-4 su trenutno Žalgiris, Hapoel i Real Madrid.

Ispod ekipe Đoana Penjaroje su Efes, Bešiktaš, Virtus i Asvel sa po 4-6. A, ispod Panatinaikosa (8-2) je trenutno pet timova sa skorom 7-3 (Crvena zvezda, Valensija, Olimpijakos, Dubai i Barselona).

Brine povreda Tompsona

Izvor: MN PRESS

Ono što brine Đoana Penjaroju i crno-bijele jeste nova povreda. Ovog puta je u pitanju Itan Tompson. Poslije jednog nezgodnog pada u prvom poluvremenu se povrijedio. Nije ulazio u igru u drugom dijelu.

Od povrede se oporavljaju Derek Vilis i Kevarijus Hejs, dok se u meču sa španskim timom na teren vratio Tonje Džekiri i bio je jedan od najboljih na terenu. Dobra vijest je što je Kris Silva došao i trebalo bi da potpiše ugovor poslije ljekarskih pregleda. Podsjećanja radi, zbog prehlade u ovom meču nisu igrali Lamar Stivens i Kajl Olmen.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka Baskonija Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC