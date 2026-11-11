Lončar otkrio šta Silva donosi Partizanu: Jedna stvar mu je i dalje nepoznanica

Kris Silva potpisuje za Partizan. Iskusni igrač može doprinijeti odbrani, ali ostaje neizvjesno šta očekivati u napadu, prema riječima Nikole Lončara.

Izvor: KK Partizan, ArenaSport 1 / printscreen

Partizan je zbog velikog broja čestih povreda i izostanaka igrača u evroligaškim mečevima morao da reaguje. Prema tome, crno-bijeli su u tim doveli Krisa Silvu, koji bi uskoro trebalo da potpiše saradnju sa klubom iz Humske, a kad je u pitanju njegov doprinos na terenu, Nikola Lončar nije detaljno analizirao novo pojačanje, uz konstataciju da se može očekivati i dobro i loše.

"Znamo ga iz Evrolige, iz Izraela, iz AEK-a, Fenerbahčea. Bio je u NBA, sa minimalnim brojevima, odigrao je oko 70 utakmica. Visok igrač koji će dobro doći Partizanu da pomogne u odbrani, da brani obruč, ne znam šta da očekujem u napadu, da li će biti bolji, da li će biti gori. Napunio je 30 godina, iskusan je, igrač je koji može da bude rotacija. Lovernj se svodi na listu igrača koji će igrati ABA ligu, pokazao je neke dobre stvari, ali ne dovoljno dobre da igra Evroligu", rekao je u studiju Arenesport.

Partizan sad - sa povrijeđenim igračima - ima dovoljno košarkaša da se nadmeće u oba takmičenja, ABA ligi i Evroligi.

"Ima ih 16 u rotaciji, što je dovoljno da se jedan tim takmiči u oba takmičenja. Vidimo i slike protiv Derbija gdje je Partizan primio 47 poena, što nije ličilo na igru koju je Partizan pokazao ove sezone. Ali je Derbi iskoristio sve slabosti. Partizan nije odigrao rutinski, ali 28:16 u posljednjoj četvrtini pokazalo je da Partizan kad hoće i kad ima svoj momenat onda nema problema."

Partizan je favorit

Partizan je favorit uvijek na domaćem terenu, a posebno kad igra protiv tima koji je na začelju tabele. Baskonija ne stoji najbolje u elitnom takmičenju, a pred crno-bijelima je važan zadatak - iskoristiti to na najbolji mogući način.

"Partizan ne smije da dozvoli sebi da pripisuje pobjede unaprijed, posebno zbog svega što se dogodilo u posljednjih nedjelju dana. Partizan je favorit, ali da ne pričamo prije vremena. Dolaze poslije pobjede nad Makabijem, vjerujemo u Partizan i nadamo se pobjedi. Još je rano da dajemo prognoze, dvije pobjede ih dijele od vrha tabele ili dvije pobjede od dna. Neke ekipe su igrale više utakmica kod kuće nego na strani, trebalo bi sve pogledati i sagledati, još bi trebalo da uživamo u košarci, pa tek onda da rezimiramo. Za trunku je bolja košarka nego prošle sezone", dodao je Nikola Lončar.

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