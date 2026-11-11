Kris Silva u Partizanu!

Poznati evroligaški centar Kris Silva postaće čak 12. pojačanje Partizana ove sezone ako prođe ljekarske preglede.

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KK Partizan završio je gotovo sve oko Krisa Silve i gabonski košarkaš potpisaće ugovor sa crno-bijelima ukoliko prođe ljekarske preglede, prenosi "Basket Njuz". Već nekoliko dana Kris Silva spominje se kao potencijalno pojačanje Partizana, pošto je Đoanu Penjaroji neophodan još jedan igrač u reket usljed povreda, a rješenje će biti dosadašnji centar Fenerbahčea.

U turskom klubu ove sezone je na margini, odigrao je samo četiri utakmice u Evroligi. Prosječno je bilježio 1,8 poena i 1,2 skoka, a igrao je manje od šest minuta u prosjeku. To je daleko manje nego što je igrao kada je prošle sezone stigao u Fenerbahče.

Navodno, Silva bi trebalo u Humskoj da zarađuje 100.000 dolara mjesečno. Iskusni centar je umalo stigao u Beograd prošle zime kao zamjena za Tajrika Džounsa, ali nije mogao da odbije poziv Šarunasa Jasikevičijusa, kod koga je imao solidnu ulogu sve do nove sezone.

Ukoliko prođe ljekarske preglede i potpiše za Partizan, Kris Silva će biti 12. pojačanje crno-bijelih ove sezone, s tim da je Bandža Si u međuvremenu raskinuo ugovor.

Ko je Kris Silva?

Silva je rođen 1996. godine u Libervilu (Gabonu), ima iskustvo igranja u NBA ligi (Majami, Sakramento, Minesota, Dalas), a u Evroligu je došao zaobilaznim putem preko izraelske Bnei Herzlije i atinskog AEK-a gdje je bilježio najbolje partije u karijeri. U Fenerbahčeu se nije najbolje snašao.

Trener Đoan Penjaroja ima velikih problema sa povredama igrača na visokim pozicijama. Kevarijus Hejs i Tonje Džekiri su povrijeđeni i jedini klasični centar koji mu je na raspolaganju je Žofri Lovernj. Iz crno-bijelog tabora su više puta isticali da neće dovoditi igrače po svaku cijenu, a vidjećemo da li je Silva pravo rješenje u ovom momentu sezone, pošto znamo da su pojačanja usred sezone i te kako znala da "osvježe" ekipu.

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