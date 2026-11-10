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"Čuvamo jedni drugima leđa": Karlik Džouns vjeruje saigračima i upozorava pred Baskoniju

"Čuvamo jedni drugima leđa": Karlik Džouns vjeruje saigračima i upozorava pred Baskoniju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Karlik Džouns iznio je očekivanja pred utakmicu sa Baskonijom u 11. kolu Evrolige.

Karlik Džouns najavio utakmicu Partizana sa Baskonijom Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Karlik Džouns oglasio se pred utakmicu 11. kola protiv Baskonije, koja je na programu u srijedu od 20.45 u Beogradskoj areni. Plejmejker crno-bijelih je malo usporio u proteklim mečevima i motivisan je da pokaže svoje bolje izdanje protiv poljuljanog rivala.

Ipak, Amerikanac upozorava da su u prošlosti znali da gube mečeve koje je trebalo da dobiju, ali da on ima imperativ pobjede u svakoj utakmici.

"Mislim da svaku utakmicu moramo da pobijedimo. Ispustili smo neke koje smo mogli da dobijemo. Poštujemo svakog protivnika. Luda je situacija, bio sam u ovoj situaciji. Od njih očekujem da daju svoje najbolje", rekao je Džouns.

Lakše mu je sada kada se vratio kapiten Vanja Marinković, a stigla su i dva pojačanja.

"Sjajno je što se naš kapiten vratio. Ne samo zbog onoga što radi na terenu, već i to što je tu, vodi, svakodnevni razgovori sa njim su dobri. Novi momci se dobro uklapaju sa timom. Dobra smo ekipa. Oni i dalje uče. Mogu puno da nam pomognu."

Izvor: MN PRESS

Nije u najboljoj formi u posljednjih nekoliko mečeva, ali vjeruje u svoje saigrače. "To je prednost kada imate dobre saigrače. Prije neko veče nije bilo moje veče, oni su uskočili. Čak je i Vanja pogodio nekoliko trojki. Čuvamo jedan drugom leđa. Vjerujemo u saigrače", dodao je as Partizana.

Za kraj je dobio jedno zanimljivo pitanje o bogatoj kolekciji patika. "Proizvoljno. Biram patike koje nisam dugo nosio. Ako mi se ne sviđa kako igram, skinem ih i nosim ove koje imam sada. Iskreno, ne znam, zavisi. Imam preko 100 pari sigurno. Nisu sve ovdje, ali ima ih puno. Nosim samo Kobijeve, sve njegove patike su one koje meni odgovaraju", zaključio je Džouns.

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Tagovi

KK Partizan Baskonija Evroliga Karlik Džouns

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