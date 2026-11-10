KK Partizan dočekuje Baskoniju u 11. kolu Evrolige.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

KK Partizan prolazi kroz jako težak period, pošto na spisku povrijeđenih imaju nekoliko igrača. Višestruko oslabljeni su uspjeli da slave protiv Makabija u prošlom kolu, a naredni izazov ih čeka protiv Baskonije u srijedu od 20.45. Đoan Penjaroja neće moći da računa na sve raspoložive snage, ali realno je da nije mogao da im se pogodi bolji rival u ovom momentu.

Baskonija je trenutno najgori tim Evrolige i ima skor od jedne pobjede i devet poraza, pa će crno-bijeli imati vremena da se oporave do duplog kola koje je na programu sljedeće sedmice.

Kakva je situacija sa povredama?

Vidi opis Partizanove muke se bliže kraju: Penjaroja dobio važne vijesti pred Baskoniju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Kevarijus Hejs jeste doživio lakšu povredu, ali na utakmici sa Makabijem se pojavio sa bandažom na ruci, njegova zdravstvena situacija zahtjeva mirovanje i neće biti u sastavu za meč sa Baskonijom, prenosi "Mozzartsport".

Najveći problem i jeste na centarskoj poziciji, pošto je Tonje Džekiri duže vrijeme bio van tima, ali on se u potpunosti oporavio od povrede i počeo sa timskim treninzima. Vidjećemo koliko će biti spreman za kratko vreme, pošto Penjaroja mora da se osloni na Žofrija Lovernja i iznuđenja rješenja na "petici".

Najvažnija vijest za crno-bijele je da je povreda Luke Vildoze bila trenutna i on bi trebalo da trenira pred Baskoniju u punom kapacitetu. Što se tiče Dereka Vilisa, on se nesrećno povrijedio na debiju i njegov povratak je i dalje u magli.

Ukoliko crno-bijeli uspiju da slave protiv Baskonije, ponovo će biti na pozitivnom skoru, pošto trenutno imaju učinak od pet pobjeda i pet poraza.