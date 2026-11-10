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Partizanove muke se bliže kraju: Penjaroja dobio važne vijesti pred Baskoniju

Partizanove muke se bliže kraju: Penjaroja dobio važne vijesti pred Baskoniju

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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KK Partizan dočekuje Baskoniju u 11. kolu Evrolige.

Luka Vildoza bi trebao biti spreman za Baskoniju Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

KK Partizan prolazi kroz jako težak period, pošto na spisku povrijeđenih imaju nekoliko igrača. Višestruko oslabljeni su uspjeli da slave protiv Makabija u prošlom kolu, a naredni izazov ih čeka protiv Baskonije u srijedu od 20.45. Đoan Penjaroja neće moći da računa na sve raspoložive snage, ali realno je da nije mogao da im se pogodi bolji rival u ovom momentu.

Baskonija je trenutno najgori tim Evrolige i ima skor od jedne pobjede i devet poraza, pa će crno-bijeli imati vremena da se oporave do duplog kola koje je na programu sljedeće sedmice.

Kakva je situacija sa povredama?

Kevarijus Hejs jeste doživio lakšu povredu, ali na utakmici sa Makabijem se pojavio sa bandažom na ruci, njegova zdravstvena situacija zahtjeva mirovanje i neće biti u sastavu za meč sa Baskonijom, prenosi "Mozzartsport".

Najveći problem i jeste na centarskoj poziciji, pošto je Tonje Džekiri duže vrijeme bio van tima, ali on se u potpunosti oporavio od povrede i počeo sa timskim treninzima. Vidjećemo koliko će biti spreman za kratko vreme, pošto Penjaroja mora da se osloni na Žofrija Lovernja i iznuđenja rješenja na "petici".

Najvažnija vijest za crno-bijele je da je povreda Luke Vildoze bila trenutna i on bi trebalo da trenira pred Baskoniju u punom kapacitetu. Što se tiče Dereka Vilisa, on se nesrećno povrijedio na debiju i njegov povratak je i dalje u magli.

Ukoliko crno-bijeli uspiju da slave protiv Baskonije, ponovo će biti na pozitivnom skoru, pošto trenutno imaju učinak od pet pobjeda i pet poraza.

Tagovi

KK Partizan Luka Vildoza

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