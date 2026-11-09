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Šok za vječite: Crvena zvezda i Partizan bez stalnih licenci Evrolige

Šok za vječite: Crvena zvezda i Partizan bez stalnih licenci Evrolige

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda i Partizan moraće da sačekaju na drugu šansu kako bi dobili stalne licence Evrolige.

Crvena zvezda i Partizan bez stalnih licenci do 2030. Izvor: MN PRESS

Srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan neće dobiti stalne licence Evrolige u prvoj raspodjeli, već će potpisati novi trogodišnji ugovor o učešću sa elitnim takmičenjem, prenijela je italijanska "Gazeta".

Evroliga je počela sa transformacijom u franšizni sistem, ali srpski vječiti rivali će morati da sačekaju do 2030. godine kada će imati prednost pri dodjeli dvije dodatne stalne licence, u okviru druge faze širenja Evrolige na 28 timova.

Ko dobija stalnce licence?

Izuzev dva mjesta rezervisana za timove koji se kvalifikuju kroz Evrokup (drugo po značaju takmičenje), preostalih deset mjesta biće biće raspoređeno između šest novih franšiza i četiri kluba koji dobijaju trogodišnje specijalne pozivnice. Franšize će činiti Valensija, Pariz, Dubai, Maksima Roma, Hapoel Tel Aviv i PAOK iz Soluna.

Specijalne pozivnice dobiće Partizan, Crvena zvezda, Virtus Bolonja i Napoli koji će sačekati do 2030. godine na drugu šansu. Ovaj prijedlog će uskoro biti stavljen na na usvajanje pred Upravni odbor Evrolige, koji čini 13 klubova vlasnika, a sastanak će biti zakazan do kraja mjeseca.

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Igrači Partizana aplauzima dočekani na derbiju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga

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