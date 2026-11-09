Crvena zvezda i Partizan moraće da sačekaju na drugu šansu kako bi dobili stalne licence Evrolige.
Srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan neće dobiti stalne licence Evrolige u prvoj raspodjeli, već će potpisati novi trogodišnji ugovor o učešću sa elitnim takmičenjem, prenijela je italijanska "Gazeta".
Evroliga je počela sa transformacijom u franšizni sistem, ali srpski vječiti rivali će morati da sačekaju do 2030. godine kada će imati prednost pri dodjeli dvije dodatne stalne licence, u okviru druge faze širenja Evrolige na 28 timova.
Ko dobija stalnce licence?
Šok za vječite: Crvena zvezda i Partizan bez stalnih licenci Evrolige
Izuzev dva mjesta rezervisana za timove koji se kvalifikuju kroz Evrokup (drugo po značaju takmičenje), preostalih deset mjesta biće biće raspoređeno između šest novih franšiza i četiri kluba koji dobijaju trogodišnje specijalne pozivnice. Franšize će činiti Valensija, Pariz, Dubai, Maksima Roma, Hapoel Tel Aviv i PAOK iz Soluna.
Specijalne pozivnice dobiće Partizan, Crvena zvezda, Virtus Bolonja i Napoli koji će sačekati do 2030. godine na drugu šansu. Ovaj prijedlog će uskoro biti stavljen na na usvajanje pred Upravni odbor Evrolige, koji čini 13 klubova vlasnika, a sastanak će biti zakazan do kraja mjeseca.
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(MONDO)