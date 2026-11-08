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"To što igra Zvezda treba da se studira": Legenda Evrolige vidi Navarov tim na Fajnal-foru

"To što igra Zvezda treba da se studira": Legenda Evrolige vidi Navarov tim na Fajnal-foru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Jedan od najboljih defanzivaca koje je imala Evroliga hvali Crvenu zvezdu i predviđa joj plasman na Fajnal-for.

Kajl Hajns hvali igru Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde su trenutno drugi na tabeli Evrolige sa skorom 7-3 i igraju sa dosta samopouzdanja, a legenda evropske košarke Kajl Hajns je oduševljen sistemom Ibona Navara. Čovjek koji je osvojio četiri titule šampiona Evrope kaže da crveno-bijeli ove sezone mogu u plej-of, pa čak i na Fajnal-for.

Hajns kaže da je bilo jasno da crveno-bijeli imaju dobar sastav i da već u ovoj fazi sezone može da kaže da su kadri da se nađu među četiri najbolje ekipe.

Kajl Hajns
Izvor: MN PRESS

"Trenutno su za mene najveće iznenađenje u Evroligi. Mislim da su mnogi, kada su pogledali njihov sastav, znali da imaju kvalitet i ekipu sposobnu za velike stvari. Ali ako danas pogledate tabelu i vidite da su drugi u Evroligi, mislim da je kratak odgovor na to pitanje – da", rekao je Hajns.

Napredna statistika kaže da je Crvena zvezda najbolja defanzivna ekipa u Evroligi, a znamo za dobru staru košarkašku izreku...

"Za mene nije toliko važna statistika, koliko način na koji igraju. Trenutno igraju sa ogromnim samopouzdanjem i vjerom u sebe. Svi u ekipi prihvatili su filozofiju i ono što trener Navaro pokušava da uspostavi. Pogledajte samo utakmicu od prošle nedjelje. Njihova odbrana je u pojedinim trenucima bila toliko dobra da biste te situacije mogli da prikazujete na košarkaškim kampovima kao primjer kako treba igrati odbranu. Imali su zaista nevjerovatne momente na toj utakmici", kaže proslavljeni as i dodaje:

"Zato mislim da, ukoliko uspiju da zadrže ovakav nivo odbrane i nastave da igraju sa istim intenzitetom, definitivno mogu da budu ozbiljan konkurent u Evroligi i jedna od ekipa koje će se boriti za plasman na Fajnal-for kada se sve bude odlučivalo."

Kajl Hajns je jedna od legendi Evrolige, sa CSKA je osvojio dvije titule šampiona Evrope, sa Olimpijakosom takođe, dok je nastupao još za Bamberg i Olimpiju Milano.

Uvršten je u Evroligin tim decenije 2010-2020, a kao igrač je tri puta biran za najboljeg odbrambenog igrača u elitnom evropskom takmičenju, tako da ove riječi o Zvezdinoj igri duplo vrijede.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

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