logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda prvi put igra protiv Slovana: "Dobar su tim, imaju tri pobjede"

Zvezda prvi put igra protiv Slovana: "Dobar su tim, imaju tri pobjede"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda dočekuje Slovan u ABA ligi: prvi međusobni susret na domaćem terenu, očekuje se podrška navijača.

Crvena zvezda dočekuje Slovan u ABA ligi Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Crvene zvezde nakon velike pobjede u Atini nad aktuelnim prvakom Evrolige Olimpijakosom igraju meč pred svojim navijačima u regionalnom takmičenju.

Utakmica ABA lige između KK Crvena zvezda i Slovana iz Bratislave u okviru 7. kola grupe A, igra se u ponedjeljak, 9. novembra 2026. godine od 18 časova. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić.

Crvena zvezda ima učinak od četiri pobjede i jednog poraza i u odličnom raspoloženju dočekuje meč protiv debitanta u ABA ligi, koji ima skor od 3-2. Slovački predstavnik je jedno od prijatnijih iznenađenja na startu sezone.

Izvor: MN PRESS

Ovo je ujedno i prvi zvanični međusobni susret ova dva kluba u ABA ligi na Zvezdinom terenu. Ipak, trener Ibon Navaro koji će odluku o startnih 12 donijeti neposredno prije utakmice, poziva na maksimalan oprez:

"Očekuje nas utakmica protiv dobrog tima, koji je već zabilježio tri pobjede. Igraju brzo, sa puno šuteva za tri poena. Sa druge strane, mi nismo imali previše vremena nakon vrlo zahtjevne utakmice u Atini - imali smo samo jedan trening u nedjelju tokom dana. Ipak, zna se recept za dobar meč, čvrsto, pametno, sa dosta energije. Pozivam i naše navijače da dođu, pomognu nam i pruže podršku", rekao je Navaro.

Kapiten Zvezde Ognjen Dobrić podsjetio je na činjenicu da je trener gostiju Dejan Jakara, bivši trener Krke i Studentskog centra:

"Iskusan su tim, koji vodi trener sa ovih prostora i zna ABA ligu. Igraju brzo sa dosta trčanja i posjeda. Uz sve to, mijenjaju odbrane i moraćemo mudro da odigramo ovu utakmicu. Jesmo u dobrom ritmu, ali smo se i dosta potrošili u Atini, pa pozivam naše Zvezdaše da dođu i bodre nas u ponedjeljak uveče – nama ta podrška jako znači."

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Slovan Bratislava ABA liga Ibon Navaro Ognjen Dobrić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC