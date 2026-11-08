Zvezda prvi put igra protiv Slovana: "Dobar su tim, imaju tri pobjede"

Crvena zvezda dočekuje Slovan u ABA ligi: prvi međusobni susret na domaćem terenu, očekuje se podrška navijača.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Crvene zvezde nakon velike pobjede u Atini nad aktuelnim prvakom Evrolige Olimpijakosom igraju meč pred svojim navijačima u regionalnom takmičenju.

Utakmica ABA lige između KK Crvena zvezda i Slovana iz Bratislave u okviru 7. kola grupe A, igra se u ponedjeljak, 9. novembra 2026. godine od 18 časova. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić.

Crvena zvezda ima učinak od četiri pobjede i jednog poraza i u odličnom raspoloženju dočekuje meč protiv debitanta u ABA ligi, koji ima skor od 3-2. Slovački predstavnik je jedno od prijatnijih iznenađenja na startu sezone.

Izvor: MN PRESS

Ovo je ujedno i prvi zvanični međusobni susret ova dva kluba u ABA ligi na Zvezdinom terenu. Ipak, trener Ibon Navaro koji će odluku o startnih 12 donijeti neposredno prije utakmice, poziva na maksimalan oprez:

"Očekuje nas utakmica protiv dobrog tima, koji je već zabilježio tri pobjede. Igraju brzo, sa puno šuteva za tri poena. Sa druge strane, mi nismo imali previše vremena nakon vrlo zahtjevne utakmice u Atini - imali smo samo jedan trening u nedjelju tokom dana. Ipak, zna se recept za dobar meč, čvrsto, pametno, sa dosta energije. Pozivam i naše navijače da dođu, pomognu nam i pruže podršku", rekao je Navaro.

Kapiten Zvezde Ognjen Dobrić podsjetio je na činjenicu da je trener gostiju Dejan Jakara, bivši trener Krke i Studentskog centra:

"Iskusan su tim, koji vodi trener sa ovih prostora i zna ABA ligu. Igraju brzo sa dosta trčanja i posjeda. Uz sve to, mijenjaju odbrane i moraćemo mudro da odigramo ovu utakmicu. Jesmo u dobrom ritmu, ali smo se i dosta potrošili u Atini, pa pozivam naše Zvezdaše da dođu i bodre nas u ponedjeljak uveče – nama ta podrška jako znači."