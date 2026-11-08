Džon Končar je umjesto igrača koji donosi razliku i koji je lider protiv Crvene zvezde bio skoro nevidljiv. Sam je poslije meča kritikovao svoju partiju.

Izvor: MN PRESS

Kao veliko pojačanje je došao Džon Končar u Evroligu, čeka ga je da se spremi Jorgos Barcokas, a onda je sve to pokvarila Crvena zvezda. Ne samo da je na njegovom evroligaškom debiju savladala Olimpijakos 62:57, već je Končara ostavila na nuli!

Dugogodišnji NBA košarkaš srpskog porijekla ostao je bez učinka iako je na terenu proveo čak 20 minuta. Ostao je bez poena, sva četiri puta kada je šutnuo za tri promašio je, a uz to je izgubio jednu loptu i napravio je dva faula.

Vidi opis NBA Srbin ostao na nuli protiv Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Na kraju je uz 3 skoka, 2 asistencije i 2 blokade upisao jedva poztiivan indeks korisnosti od ukupno 1! Nije uspio da ode ni na jedan prodor Končar, nikako nije uspijevao da ubaci trojku, pa je morao Olimpijakos da čeka da se nakon serije promašaja probudi Evan Furnije i postigne poene.

Američki košarkaš koji ima i srpsko porijeklo došao je kao veliko pojačanje i ovo su mui bili prvi evropski minuti i prva košarka poslije sedam mjeseci. Ostaje i njemu i Olimpijakosu da se nadaju da se "prvi mačići u vodu bacaju".

Šta je Končar rekao o meču?

“Every possession matters.”⠀John Konchar on his Olympiacos debut after the 57–62 loss to Crvena Zvezda: physicality, defensive energy and finding his feet in the EuroLeague.⠀3 REB | 2 AST | 2 BLK ⠀#SKWEEK #EuroLeague https://t.co/NbQC3fApTL — SKWEEK (@SkweekSports)November 7, 2026

"Bila je dobra atmosfera. Volio bih da smo pobijedili zbog navijača, ali bilo je zabavno igrati ispred njih. Morao sam da igram bolje ofanzivno da bi nam donio pobjedu. Defanzivno sam bio dobar, donio sam energiju, imao sam neke dobre poteze, ali ofanzivno moram da budem bolji.

Mnogo je više fizički zahtjevna košarka i svaki posjed je mnogo bitniji ovdje iskreno. Izgubljene lopte su skupe. Mnogo mi se sviđa ovaj stil igre, uživam, samo još da pobijedimo. Očekujem da budem bolji ofanzivno, a u odbrani da budem neko ko se najviše trudi", rekao je Dćon Končar o utakmici i o svojoj igri, pa je analizirao i sjajnog Saše Vezenkova koji je dao više od pola poena svog tima.

"On je nevjerovatan košarkaš, probao sam da mu dodajem loptu pogotovo pred kraj. Jako je dobar ofanzivno, defanzivno takođe solidan. Samo moramo da igramo bolje."

Karijera Džona Končara

Džon Končar je završio Perdu Fort Vejn i niko mu nije davao šansud a uđe u NBA ligu, ali dobio je ugovor od Memfisa i tu na kraju ostao sedam godina. Nakon samo 19 utakmica prve sezone ustalio se i do kraja 2026. godine kada je nastupio kratko za Jutu imao je 363 NBA meča i 65 startova,

Prosječno je imao 4,3 poena, 4 skoka i 1,5 asistencija, a ustalio se kao solidno rješenje sa klupe kako u napadu, tako i u odbrani. Protiv Zvezde se, međutim, nije proslavio.

(MONDO)

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