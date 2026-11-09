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Marselinjo Uertas sa 43 godine dolazi u Evroligu: Postaće najstariji igrač u eliti

Marselinjo Uertas sa 43 godine dolazi u Evroligu: Postaće najstariji igrač u eliti

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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iskusni Brazilac Marselinjo Uertas potpisaće ugovor sa Dubaijem i postati najstariji igrač u Evroligi.

Marselinjo Uertas postaje najstariji igrač u Evroligi Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Marselinjo Uertas se sa 43 godine vraća u Evroligu! Legendarni Brazilac prema saznanjima španskih medija odlazi iz Tenerifea i potpisaće ugovor sa Dubaijem gdje ga dovodi Ćavi Paskval.

Sada već legendarni Brazilac sa iskustvom u NBA i Evroligi posljednji put je igrao u najkvalitetnijem evropskom takmičenju 2019. godine u dresu Baskonije. Nakon toga je godinama igrao za Tenerife sa kojim je dva puta osvojio FIBA internkontinentali kup i jednom FIBA Ligu šampiona. 

Marselinjo Uertas će biti 20. član tima za ovu sezonu i dolazi nakon povrede Tomasa Vokapa da bude podrška već jakoj rotaciji plejeva gde su već Mekinli Rajt, Eli Okobo i Kosta Kondić

Brazilac iz Sao Paola počeo je karijeru 2001. godine, a u Evropu je došao 2004. kada je potpisao za Huventud. Igrao je za ovaj klub do 2008. sa jednom pozajmicom u Bilbao. Potom je igrao za Fortitudo godinu dana, a onda za Baskoniju i Barselonu. Poslije dvije sezone u NBA u Lejkersima vratio se u Evropu. Poslije dvije sezone u Baskoniji igrao je za Tenerife sedam godina, a sada je na korak od odlaska u Dubai.

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Tagovi

Marselinjo Uertas košarka KK Dubai Evroliga

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