Real se krpi pred Crvenu zvezdu: Otpao Fakundo Kampaco, vraća se igrač s pozajmice

U četvrtak Crvena zvezda gostuje Real Madridu, koji se suočava sa povredama ključnih igrača. Pročitajte sve o predstojećem meču.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u 11. kolu Evrolige gostuje Real Madridu u četvrtak od 21 sat. Domaći tim će klub sa Malog Kalemegdana dočekati oslabljen, ali ono što bi Pedra Martineza posebno trebalo da brine jeste nalet koji ima tim Ibona Navara pošto je trenutno na drugom mjestu elitnog takmičenja, odmah iza Panatinaikosa i ima skor 7-3.

Na listi povrijeđenih Reala iz Madrida neprestano se pojavljuju novi igrači. Fakundo Kampaco pridružio se Teu Maledonu (uganuće desnog koljena), Mikaelu Jantunenu (potpuno pucanje plantarne fascije lijevog stopala), Gabrijelu Deku (prednja nestabilnost lijevog ramena) i Usmanu Garubi (pucanje Ahilove tetive lijeve noge).

S druge strane Nik Smit Džunior, koji je zbog plantarnog fascitisa bio van stroja, oporavio se, ali na meču domaćeg takmičenja nije bio dio tima. Ipak, povreda nije bila razlog, već odluka Pedra Martineza, ali po svemu sudeći on će biti dio tima za meč protiv Crvene zvezde.

"To što Nik Smit nije igrao bila je moja trenerska odluka. Danas smo se opredijelili za druge igrače. Maks Šulga je odradio dobar posao u odbrani i igrao je u visokom ritmu. Isto važi za Serhija, Abaldea, koji je u dobrom trenutku, i Feliza. Želio sam da njima ukažem veće povjerenje. Prije nekoliko utakmica Šulga nije igrao, a sada se vratio i odradio odličan posao. Odluka u vezi sa Nikom nije kazna, već jednostavno moja odluka", rekao je trener.

Real Madrid pojačava tim

Dani Miret, trener Huventuda, poslije poraza od La Lagune na Tenerifima (80:74) otkrio je da se Eli Ndijaje vraća u Real Madrid. Nakon što je ovog ljeta pojačao tim iz Badalone, kao pozajmljeni igrač, sad je vreme da se vrati u "kraljevski" klub jer je situacija sa povredama u timu Pedra Martineza van kontrole.

"Eli odlazi narednog vikenda, nakon utakmice protiv Saragose. Parker je potpuno posvećen Penji, veoma je motivisan da nam pomogne u posljednjoj utakmici, a nakon toga će, naravno, otići u Real Madrid, jer je tako predviđeno i jer je ugovor tako dogovoren", rekao je Miret u intervjuu za Badalona Komunikasio.

Huventud i Saragosa se sastaju 14. novembra u 21 sat u osmom kolu ACB lige, a Pedro Martinez će nakon tog meča moći da računa na Senegalca. Ndijaje je bilježio 8,1 poen i 3,9 skokova na sedam odigranih mečeva u Endesa ligi. U FIBA Ligi šampiona je na tri utakmice prosječno ubacivao 5,3 poena, a imao je i četiri skoka, jednu asistenciju i 1,3 ukradene lopte.

Bonus video:

Pogledajte 01:16:40 Priča za medalju; Nemanja majdov Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)