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Partizan dovodi centra Fenerbahčea?

Partizan dovodi centra Fenerbahčea?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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KK Partizan ima velikih problema na centarskoj poziciji, a rješenje bi mogao da bude iskusni Gabonac.

Kris silva stize u partizan Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Centar Fenerbahčea Kris Silva, nalazi se na pragu potpisa sa beogradskim Partizanom, prenosi "Basketball sphere". Minulog ljeta se Gabonac dovodio u vezu sa mnogim klubovima, ali je na kraju ostao u redovima istanbulskog velikana gdje je stigao početkom 2026. godine. Nekoliko mjeseci kasnije traži novu sredinu, a nije tajna da su se crno-beli i ranije interesovali za njegove usluge.

Navodno, pregovori su u toku i ukoliko dođe do dogovora, Silva bi trebalo u Humskoj da zarađuje 100.000 dolara mjesečno. Iskusni centar je umalo stigao u Beograd prošle zime kao zamjena za Tajrika Džounsa, ali nije mogao da odbije poziv Šarunasa Jasikevičijusa.

"Postojala je šansa da dođem, pričao sam sa Partizanom i zaista sam želio da dođem. Ipak, izabrao sam Fenerbahče jer sam smatrao da je to najbolja odluka. Bivši saigrač Pi Džej Doužer je igrao u Srbiji, vidio sam dosta klipova sa navijačima, izgledalo je sjajno. Čini mi se i da je Jokić pričao o atmosferi i kako je drugačije nego u NBA ligi. Gledajući sve to, definitivno sam želio da iskusim tako nešto", rekao je Silva u martu za "Meridian sport".

Silva je rođen u Libervilu (Gabon), ima iskustvo igranja u NBA ligi (Majami, Sarkamento, Minesota, Dalas), a u Evroligu je došao zaobilaznim putem preko izraelske Bnei Herzlije i atinskog AEK-a gdje je bilježio najbolje partije u karijeri. U Fenerbahčeu se nije najbolje snašao, ove sezone je dobio jako malu minutažu i za manje od šest minuta po utakmici bilježio 1,8 poena i 1,2 skokova.

Trener Đoan Penjaroja ima velikih problema sa povredama igrača na visokim pozicijama. Kevarijus Hejs i Tonje Džekiri su povrijeđeni i jedini klasični centar koji mu je na raspolaganju je Žofri Lovernj. Iz crno-bijelog tabora su više puta isticali da neće dovoditi igrače po svaku cijenu, a vidjećemo da je Silva pravo rješenje u ovom momentu sezone.

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00:13
Pobeda Partizana nad Makabijem
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

KK Partizan KK Fenerbahče

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