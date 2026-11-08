Nikad kraći Đoan Penjaroja: Šta reći kad se dva meča igraju u 34 sata?

KK Partizan ostvario je šestu pobjedu u ABA ligi, savladavši Studentski centar poslije preokreta. Đoan Penjaroja ističe potrebu za boljom energijom.
KK Partizan zadržao je maksimalan učinak u ABA ligi (6-0) pošto je danas pobijedio Studentski centar poslije preokreta u drugom poluvremenu. Crnogorska ekipa bolje je ušla u meč i na poluvremenu je imala 47:42, međutim u nastavku meča nije mogla da se nosi sa kvalitetom crno-bijelog tima koji je na kraju slavio 92:80.
"Srećan (ili Sretan) sam zbog pobjede. Jasno je da je ovo bila teška utakmica za nas poslije 34 sata i meča Evrolige", kratko je konstatovao Penjaroja koji je ukazao na neke loše stvari u igri svog tima, ali nije pretjerano zamjerao jer su u petak bili sjajni protiv Makabija.
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"Imali smo problema sa kontrolom. Znamo da moramo da imamo više energije i fokusa na startu meča. Moramo da budemo bolji, dijelimo lopte i čvršće u odbrani, pogotovo u prvom poluvremenu", rekao je Đoan Penjaroja i dodao da su imali bolju energiju u nastavku meča.
Iz tabora Studentskog centra čestitali su Partizanu na zasluženoj pobjedi: "Čestitam Partizanu na pobjedi, a mi smo bili ravnopravni nekih 35 i više minuta. Na kraju je presudio šut za tri poena. Zadovoljan sam igrom i nalazimo se u jednoj čudnoj situaciji sa porazima, pogotovo poslije onog šokantnog u prošlom kolu. Partizan izgleda dobro u ABA ligi i Evroligi i želim mu da tako nastavi", rekao je Petar Mijović.
Šta kaže statistika?
Evo kako izgleda individualna statistika sa meča koji je danas odigran u Hali sportova "Ranko Žeravica":
- Partizan: Olmen 5 (6as), Tompson 13, Nakić 7 (7sk), Frenks 16 (4sk), Marinković 6, Tanasković 10 (6sk), Stivens 7 (3sk), Rivs 11 (4sk), Lakić 3, Pajola 6 (4sk), Lovernj 8 (4sk)
- Studendski centar: Radović 2, Jordano 9, Radošić 3, Pavlićević 3, Anđušić 6, Pavićević 7, Šaranović 6, Pen 2, Popović 3, Dejvis 17 (7sk), Karuters 6 (6as), Uskoković 16 (5sk)
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(MONDO)