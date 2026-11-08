logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikad kraći Đoan Penjaroja: Šta reći kad se dva meča igraju u 34 sata?

Nikad kraći Đoan Penjaroja: Šta reći kad se dva meča igraju u 34 sata?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

KK Partizan ostvario je šestu pobjedu u ABA ligi, savladavši Studentski centar poslije preokreta. Đoan Penjaroja ističe potrebu za boljom energijom.

djoan penjaroja nikad kraci poslije pobjede partizana Izvor: BC Partizan TV/screenshot

KK Partizan zadržao je maksimalan učinak u ABA ligi (6-0) pošto je danas pobijedio Studentski centar poslije preokreta u drugom poluvremenu. Crnogorska ekipa bolje je ušla u meč i na poluvremenu je imala 47:42, međutim u nastavku meča nije mogla da se nosi sa kvalitetom crno-bijelog tima koji je na kraju slavio 92:80.

"Srećan (ili Sretan) sam zbog pobjede. Jasno je da je ovo bila teška utakmica za nas poslije 34 sata i meča Evrolige", kratko je konstatovao Penjaroja koji je ukazao na neke loše stvari u igri svog tima, ali nije pretjerano zamjerao jer su u petak bili sjajni protiv Makabija.

"Imali smo problema sa kontrolom. Znamo da moramo da imamo više energije i fokusa na startu meča. Moramo da budemo bolji, dijelimo lopte i čvršće u odbrani, pogotovo u prvom poluvremenu", rekao je Đoan Penjaroja i dodao da su imali bolju energiju u nastavku meča.

Iz tabora Studentskog centra čestitali su Partizanu na zasluženoj pobjedi: "Čestitam Partizanu na pobjedi, a mi smo bili ravnopravni nekih 35 i više minuta. Na kraju je presudio šut za tri poena. Zadovoljan sam igrom i nalazimo se u jednoj čudnoj situaciji sa porazima, pogotovo poslije onog šokantnog u prošlom kolu. Partizan izgleda dobro u ABA ligi i Evroligi i želim mu da tako nastavi", rekao je Petar Mijović.

Šta kaže statistika?

Partizan - Studentski centar 90:82
Izvor: ABA liga j.t.d.

Evo kako izgleda individualna statistika sa meča koji je danas odigran u Hali sportova "Ranko Žeravica":

  • Partizan: Olmen 5 (6as), Tompson 13, Nakić 7 (7sk), Frenks 16 (4sk), Marinković 6, Tanasković 10 (6sk), Stivens 7 (3sk), Rivs 11 (4sk), Lakić 3, Pajola 6 (4sk), Lovernj 8 (4sk)
  • Studendski centar: Radović 2, Jordano 9, Radošić 3, Pavlićević 3, Anđušić 6, Pavićević 7, Šaranović 6, Pen 2, Popović 3, Dejvis 17 (7sk), Karuters 6 (6as), Uskoković 16 (5sk)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Pobeda Partizana nad Makabijem
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đoan Penjaroja KK Partizan ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC