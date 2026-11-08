KK Partizan ostvario je šestu pobjedu u ABA ligi, savladavši Studentski centar poslije preokreta. Đoan Penjaroja ističe potrebu za boljom energijom.

Izvor: BC Partizan TV/screenshot

KK Partizan zadržao je maksimalan učinak u ABA ligi (6-0) pošto je danas pobijedio Studentski centar poslije preokreta u drugom poluvremenu. Crnogorska ekipa bolje je ušla u meč i na poluvremenu je imala 47:42, međutim u nastavku meča nije mogla da se nosi sa kvalitetom crno-bijelog tima koji je na kraju slavio 92:80.

"Srećan (ili Sretan) sam zbog pobjede. Jasno je da je ovo bila teška utakmica za nas poslije 34 sata i meča Evrolige", kratko je konstatovao Penjaroja koji je ukazao na neke loše stvari u igri svog tima, ali nije pretjerano zamjerao jer su u petak bili sjajni protiv Makabija.

Vidi opis Nikad kraći Đoan Penjaroja: Šta reći kad se dva meča igraju u 34 sata? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Imali smo problema sa kontrolom. Znamo da moramo da imamo više energije i fokusa na startu meča. Moramo da budemo bolji, dijelimo lopte i čvršće u odbrani, pogotovo u prvom poluvremenu", rekao je Đoan Penjaroja i dodao da su imali bolju energiju u nastavku meča.

Iz tabora Studentskog centra čestitali su Partizanu na zasluženoj pobjedi: "Čestitam Partizanu na pobjedi, a mi smo bili ravnopravni nekih 35 i više minuta. Na kraju je presudio šut za tri poena. Zadovoljan sam igrom i nalazimo se u jednoj čudnoj situaciji sa porazima, pogotovo poslije onog šokantnog u prošlom kolu. Partizan izgleda dobro u ABA ligi i Evroligi i želim mu da tako nastavi", rekao je Petar Mijović.

Šta kaže statistika?

Partizan - Studentski centar 90:82 Izvor: ABA liga j.t.d.

Evo kako izgleda individualna statistika sa meča koji je danas odigran u Hali sportova "Ranko Žeravica":

Partizan : Olmen 5 (6as), Tompson 13, Nakić 7 (7sk), Frenks 16 (4sk), Marinković 6, Tanasković 10 (6sk), Stivens 7 (3sk), Rivs 11 (4sk), Lakić 3, Pajola 6 (4sk), Lovernj 8 (4sk)

: Olmen 5 (6as), Tompson 13, Nakić 7 (7sk), Frenks 16 (4sk), Marinković 6, Tanasković 10 (6sk), Stivens 7 (3sk), Rivs 11 (4sk), Lakić 3, Pajola 6 (4sk), Lovernj 8 (4sk) Studendski centar: Radović 2, Jordano 9, Radošić 3, Pavlićević 3, Anđušić 6, Pavićević 7, Šaranović 6, Pen 2, Popović 3, Dejvis 17 (7sk), Karuters 6 (6as), Uskoković 16 (5sk)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Pobeda Partizana nad Makabijem Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)