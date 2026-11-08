Stivens pokrenuo Partizan: Od "-14" do preokreta i 6-0 u ABA ligi

Partizan je poslije preokreta pobijedio ekipu Studentskog centra u ABA ligi.

Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović

Partizan je zadržao maksimalan učinak u ABA ligi i upisao šestu pobjedu u isto toliko mečeva. Pobijedio je Studentski centar u hali sportova "Ranko Žeravica" - 92:80. Mnogo teže nego što se to očekivalo.

Mučili su se crno-bijeli, bio je vidljiv umor poslije evroligaške pobjede protiv Makabija i meča koji je završen u petak kasno uveče. Sve to su gosti znali da iskoriste, pogađali su trojke i početkom druge dionice su imali i maksimalnih 14 poena prednosti (19:33). Odlučio je Đoan Penjaroja da odmori Karlika Džounsa, nije bilo povređenih Kevarijusa Hejsa, Luke Vildoze i Derika Vilisa, a ni sekund u prvom dijelu nije odigrao Lamar Stivens, hteo je i njega da poštedi trener poslije velike potrošnje.

Međutim, kada je vidio da se njegov tim muči i u drugom poluvremenu i da gosti vode, nije imao izbora, uveo ga je u 23. minutu i upravo je to bio ključan trenutak utakmice. Stivens je "zategao" odbranu, počeo da pogađa na drugoj strani i dao dodatnu snagu saigračima.

Upravo je njegova trojka na startu posljednje dionice bila pokretač velikog preokreta i na kraju i ubjedljive pobjede.

Partizan: Olmen 5 (6as), Tompson 13, Nakić 7 (7sk), Frenks 16 (4sk), Marinković 6, Tanasković 10 (6sk), Stivens 7 (3sk), Rivs 11 (4sk), Lakić 3, Pajola 6 (4sk), Lovernj 8 (4sk)

Studendski centar: Radović 2, Jordano 9, Radošić 3, Pavlićević 3, Anđušić 6, Pavićević 7, Šaranović 6, Pen 2, Popović 3, Dejvis 17 (7sk), Karuters 6 (6as), Uskoković 16 (5sk)