Grupa navijača Partizana uhapšena zbog prijetnji Brankici Stanković

Privedeno pet osoba zbog sumnje da su pevali pogrdne pesme i pretili poznatoj novinarki Brankici Stanković.

Izvor: Youtube/Insajder Video/Screenshot/MN Press

U Beogradu je danas privedeno pet osoba zbog sumnje da su izvršile krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 3. Krivičnog zakonika na štetu poznate novinarke Brankice Stanković. Oni su, kako se sumnja, 6. juna 2023. godine na košarkaškoj utakmici Partizan - Cedevita Olimpija u Beogradskoj areni pjevali uvredljive pjesme nakon čega su joj prijetili čime su ugrozili njenu bezbjednost.

"Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policijskim službenicima PU za grad Beograd, Odjeljenju za javni red i mir zadržavanje osumnjičenih D.M. (26), R.R. (40), S.S. (34), O.I. (27) i A.N. (27), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 3. Krivičnog zakonika, na štetu novinarke Brankice Stanković. Osumnjičenima se stavlja na teret da su dana 6. juna 2023. godine, tokom trajanja košarkaške utakmice 'Partizan – Olimpija Cedevita' u Beogradskoj areni, skandirali pjesme uvredljivog i prijetećeg sadržaja upućene novinarki Brankici Stanković, čime su ugrozili njenu sigurnost.

Postupajući po nalogu javnog tužioca, policijski službenici PU za grad Beograd, Odjeljenja za javni red i mir, preduzeli su mjere u cilju pronalaženja osumnjičenih, nakon čega su donijeta rješenja o zadržavanju D.M. i R.R. dok je za osumnjičenima S.S., O.I. i A.N., nakon više pokušaja njihovog pronalaženja, po nalogu javnog tužioca raspisana potraga, imajući u vidu da se nalaze u bjekstvu. Osumnjičeni D.M. i R.R. biće saslušani pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 12. novembra 2026. godine, dok je policiji naloženo da intenzivira mjere traganja za preostalim osumnjičenima i da ih, odmah po pronalasku, privede Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi saslušanja", navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Ko je Brankica Stanković?

Brankica Stanković (49) je poznata srpska novinarka i glavna odgovorna urednica Insajder televizije. Novinarskim poslom počela je da se bavi 1996. godine na televiziji “Studio B”.Potom je radila na televiziji “B92” od 1997. do 2014. godine, a od 2009. godine živi sa policijskim obezbjeđenjem jer su nadležne institucije procijenile da joj je život ugrožen zbog serijala o navijačkim grupama i organizovanim kriminalnim grupama.

Dok je radila na televiziji “B92”, bavila se uređivanjem informativne emisije “Dnevnik Radija B92” i bila je jedan od urednika nedjeljnih emisija “Jutopija” i “Apatrija”.Poslije sedam godina rada na toj televiziji, pokreće emisiju “Insajder” koja je za kratko vrijeme postala ubjedljivo najgledanija u Srbiji. Krajem 2009. godine, dobila je prve prijetnje smrću od srpskih navijačkih grupa.Tada su nadležne institucije procijenile da joj je potrebna policijska zaštita zbog strašnih prijetnji koje je dobijala. Bavila se istraživanjem navijačkih grupa fudbalskih klubova Crvena zvezda, Partizan i Rad.

Objavila je i knjigu “Insajder, moja priča” 2013. godine u kojoj je do detalja objasnila kako joj je izgledala svakodnevnica nakon “Insajder” serijala o navijačkim grupama. U toj knjizi je u jednom poglavlju govorila o informacijama koje je tada dobila od MUP-a da je u Beograd stigao snajper koji je kupljen da bi ona bila ubijena! To je jedna od najpotresnijih i najstrašnijih ispovijesti ove poznate novinarke koja i dalje ima obezbjeđenje.

Zbog tog serijala emisija, u inostranstvu je dobila brojne nagrade i priznanja za hrabrost i istraživačko novinarstvo. Krajem 2015. godine, osniva svoju “Insajder” produkciju.

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(MONDO)