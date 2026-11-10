Velimir Perasović: "U Partizanu se sve vrti oko Karlika Džounsa"

Trener Baskonije iznio je očekivanja pred utakmicu protiv Partizana u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Hrvatski stručnjak Velimir Perasović oglasio se pred utakmicu s Partizanom u Beogradu, u okviru 11. kola Evrolige. Njegov tim je trenutno posljednji u ligi sa skorom od jedne pobjede i devet poraza, ali vjeruju da su pred njima bolji dani.

Trener Baskonije kaže da će biti ključno da iskontrolišu skok i pokušaju da uspore crno-bijele, a pogotovo Karlika Džounsa.

"Radi se o ekipi koja ima veliki fizički potencijal. Mislim da i oni imaju nekolicinu povrijeđenih igrača i da su aktivni na tržištu. Posjeduju sjajnog igrača kakav je Karlik Džons i oko njega se sve vrti. Međutim, ove sezone imaju dosta igrača sa defanzivnijim profilom u odnosu na ranije godine. Fizički su mnogo jači i moramo da pronađemo način kako da odgovorimo na to", rekao je Perasović i nastavio sa analizom:

"Važno je da iskontrolišemo njihov ofanzivni skok i fizičku dominaciju. Kada igramo sa niskom petorkom, onda nemamo drugu mogućnost osim da preuzimamo u odbrani. Tada nastaje veliki problem u reketu, što nam se dogodilo protiv Leide i što imamo na skoro svakoj utakmici. Sada smo sa Kurucom malo viši i možemo bolje da se nosimo sa tim", zaključio je trener Baskonije.

Šta očekuje Penjaroja?

Španski stručnjak Đoan Penjaroja je oprezan pred duel sa svojim bivšim klubom, iako su u jako lošem nizu i od starta sezone imaju samo jednu pobjedu. Perasović je stigao sredinom oktobra, ali nikako da dođu bolji dani u Evroligi.

Đoan Penjaroja trener Partizana na meču Evrolige

Izvor: MN PRESS

"Jasno je da novom treneru treba vrijeme. Imaju problem sa povredama, posebno na centarskim pozicijama. Vratio im se Kurucs, važan igrač. Baskonija je dobar tim, sa šuterima i bekovima koji mogu da igraju u dobrom ritmu. Kobi Simons je veoma važan igrač. Duarte je, prije nego što se povrijedio, igrao odlično. Loson je odličan poenter i šuter za tri poena. A jedan od najvažnijih igrača u ovom trenutku jeste mladi Joksimović. Nevjerovatan je, ogroman talenat i pred sobom ima sjajnu budućnost. Bila bi greška da pomislimo kako imaju probleme. Tačno je da su izgubili posljednje utakmice i da imaju samo jednu pobjedu u Evroligi, ali ako im dozvolimo da igraju rasterećeno, ako ne budemo pametni i agresivni, ako ne nametnemo svoj ritam, nećemo pobijediti."

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(MONDO)