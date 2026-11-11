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UŽIVO, PARTIZAN - BASKONIJA: Crno-buheli bez Lamara Stivensa! 0

Partizan i Baskonija se sastaju u 11. kolu Evrolige.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
20:52

3. minut - Tehnička za Penjaroju

10:4 za Partizan. Partizan vodi na domaćem terenu, ali je trener Partizana dobio tehničku zbog žustre reakcije prilikom sudijske odluke.  Važno je da se Tonje Džekiri vratio na teren i već u prvim potezima pokazao da je u dobroj formi bez obzira na povredu koja ga je mučila. 

20:28

Stivens, Olmen i Hejs van tima

Kajl Olmenn, Lamar Stivens i Kevarijus Hejs su van terena. Olmen je i u prošlom evroligaškom susretu bio van stroja, ali ovog puta je van terena zbog virusa, Stivens ima isti problem, dok se Hejs nije oporavio od povrede ramena.

19:40

Partizan u problemu

Partizan bi u susretu protiv Baskonije mogao da ostane bez Lamara Stivensa i Kajla Olmena koji su pod upitnikom zbog prehlada. Ipak, ima i dobrih vijesti - Luka Vildoza i Tonje Džekiri su spremni da pomognu timu Đoana Penjaroje.

19:40

Perasović: Posjeduju sjajnog igrača kakav je Karlik Džouns

"Radi se o ekipi koja ima veliki fizički potencijal. Mislim da i oni imaju nekolicinu povrijeđenih igrača i da su aktivni na tržištu. Posjeduju sjajnog igrača kakav je Karlik Džouns i oko njega se sve vrti. Međutim, ove sezone imaju dosta igrača sa defanzivnijim profilom u odnosu na ranije godine. Fizički su mnogo jači i moramo da pronađemo način kako da odgovorimo na to", rekao je Perasović.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

19:37

Penjaroja: Baskonija je dobar tim

"Jasno je da novom treneru treba vrijeme. Imaju problem sa povredama, posebno na centarskim pozicijama. Vratio im se Kurucs, važan igrač. Baskonija je dobar tim, sa šuterima i bekovima koji mogu da igraju u dobrom ritmu. Kobi Simons je veoma važan igrač. Duarte je, prije nego što se povrijedio, igrao odlično. Loson je odličan poenter i šuter za tri poena. A jedan od najvažnijih igrača u ovom trenutku jeste mladi Joksimović. Nevjerovatan je, ogroman talenat i pred sobom ima sjajnu budućnost. Bila bi greška da pomislimo kako imaju probleme. Tačno je da su izgubili posljednje utakmice i da imaju samo jednu pobjedu u Evroligi, ali ako im dozvolimo da igraju rasterećeno, ako ne budemo pametni i agresivni, ako ne nametnemo svoj ritam, nećemo pobijediti", rekao je Đoan Penjaroja.

Izvor: BC Partizan TV/screenshot

19:35

Dobro došli!

Partizan dočekuje Baskoniju u 11. kolu Evrolige. Susret je na programu u 20.45 sati, u Beogradskoj areni, a dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz tekstualni prenos uz MONDO.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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