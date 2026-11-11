Đoan Penjaroja: "Imamo mnogo problema, sad i Tompson"

Đoan Penjaroja se oglasio poslije pobjede Partizana protiv Baskonije u Evroligi.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je uspio da pobijedi Baskoniju u Evroligi (80:66), uz dosta problema, posebno zbog povreda. Zbog prehlade nisu igrali ni Lamar Stivens ni Kajl Olmen, dok se u toku meča povrijedio Itan Tompson.

"Imali smo mnogo problema sa povredama posljednjih dana. Evo sada i Itan. U posljednjoj dionici smo podigli intenzitet u odbrani, kontrolisali smo ritam utakmice kada smo pojačali defanzivu i to nam je pomoglo da dobijemo meč", rekao je Penjaroja.

Dobio je pohvalu da je njegova ekipa pokazala da ne odustaje nikad i da se ne predaje.

"To je posao, imamo dobar mentalitet, to je neophodno za svaki meč. Svaki tim u Evroligi je dobar. Baskonija će mnogima da napravi probleme", zaključio je Penjaroja.

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