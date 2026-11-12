Kakva ludnica u Evroligi: Pariz srušio Fenerbahče uz zvuk sirene

Pariz je pobijedio Fenerbahče košem Nadira Hifija uz zvuk sirene

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Prava ludnica je viđena na meču Pariz - Fenerbahče! Domaćin je pobijedio poslije produžetka 111:109 (92:92) i poslije trojke Nadira Hifija uz zvuk sirene!

Najbolji u Parizu je bio Frenk Nilikina sa 22 poena, što je ujedno i njegova najbolja partija u karijeri u Evroligi. Ti Džej Voren ga je pratio sa 19 poena i pet skokova, Roden je dodao 13, a Sebastijan Erera 12, dok su Nadir Hifi i Tajson Etien imali po 11. Hifi je imao katastrofalno šutersko veče, pogodio je jednu trojku iz sedam pokušaja, ali je bio najbolji kad je bilo najvažnije. Na drugoj strani, Horton-Taker je ubacio 32, Vejd Boldvin je zastao na 22.

Pariz je imao prednost na startu posljednje četvrtine, ali je tim Šarunasa Jasikevičijusa pokazao karakter i inat. Iako je prednost domaćina bila vrlo blaga (75:72), Roden i Etien su uspjeli da dovedu tim na "plus" pet (86:81). Ipak, smjelost Horton-Takera je bila takva da je jedini donosio poene svom timu u nastavku, pa je Pariz na dva minuta i 10 sekundi imao 92:84 na semaforu - činilo se da je meč završen, ali smo na djelu vidjeli Šildsa koji je postigao trojku, Takera koji je donio poene u šutu za dva, Markusa Bingama koji je smanjio na 92:90 i na kraju Boldvina koji je izjednačio osam sekundi prije kraja meča na 92:92!

THE PRINCE OF PARIS DELIVERS! @thenadirhifi @ParisBasketball #RivalrySeries https://t.co/9uc2Qd9pYa — EuroLeague (@EuroLeague)November 11, 2026

Uslijedio je produžetak i ponovo je Pariz bolje startovao. Preko Dokosija i Vorena je poveo 96:92, a onda je uslijedila serija Fenerbahčea 7:0, ponovo je trojka Šildsa bila važna za turski tim, ali nedovoljna za spektakl koji je uslijedio. Pariz igra rizično kao i tokom svih prethodnih sezona i isplatilo se - domaćin je vezao četiri trojke!

Pogodio je Erera, pa opet on za 103:103, potom je i Frenk Nilikina bio precizan dva puta i na kraju je Nadir Hifi, koji je imao katastrofalno šutersko veče, ali je bio najbolji kad je bilo najvažnije - pogodio za dva uz zvuk sirene i postao heroj Pariza!