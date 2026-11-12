Bivši košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan je poslije samo dva mjeseca otpušten iz Trabzona.
Bivši košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan (35) dobio je otkaz u Turskoj poslije nešto više od dva mjeseca. Predstavljen je kao novo pojačanje Trabzona krajem avgusta, a otkaz je dobio sredinom novembra. Odluka koja je donekle i iznenađujuća.
Prvenstveno zbog toga što je američki bek igrao dosta dobro, bar kada se pogleda statistika. U FIBA Ligi šampiona je odigrao tri meča i imao prosjek od 11,7 poena i 2 asistencije po meču. U turskom šampionatu je prosječno davao 10,1 poen i 1,1 asistenciju po meču.
Ajzea Kenan dobio otkaz u Turskoj
Šta je razlog? Za sada nema nikakvog zvaničnog objašnjenja niti obrazloženja, jedino su iz Turske stigle informacije da je došlo do prekida saradnje. Krenule su spekulacije da su u pitanju finansije u klubu, ali nema potvrde.
Trabzonspor, 35 yaşındaki guardı Isaiah Canaan'ın sözleşmesini feshetti.Canaan, bu sezon ligde 7 maçta 10.1 sayı ve 1.1 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 11.7 sayı ve 2 asist ortalamaları yakalamıştı. https://t.co/rB4mPGKRrW— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06)November 12, 2026
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(MONDO)