Ajzea Kenan dobio otkaz u Turskoj

Bivši košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan je poslije samo dva mjeseca otpušten iz Trabzona.

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan (35) dobio je otkaz u Turskoj poslije nešto više od dva mjeseca. Predstavljen je kao novo pojačanje Trabzona krajem avgusta, a otkaz je dobio sredinom novembra. Odluka koja je donekle i iznenađujuća.

Prvenstveno zbog toga što je američki bek igrao dosta dobro, bar kada se pogleda statistika. U FIBA Ligi šampiona je odigrao tri meča i imao prosjek od 11,7 poena i 2 asistencije po meču. U turskom šampionatu je prosječno davao 10,1 poen i 1,1 asistenciju po meču.

Šta je razlog? Za sada nema nikakvog zvaničnog objašnjenja niti obrazloženja, jedino su iz Turske stigle informacije da je došlo do prekida saradnje. Krenule su spekulacije da su u pitanju finansije u klubu, ali nema potvrde.

Trabzonspor, 35 yaşındaki guardı Isaiah Canaan'ın sözleşmesini feshetti.Canaan, bu sezon ligde 7 maçta 10.1 sayı ve 1.1 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 11.7 sayı ve 2 asist ortalamaları yakalamıştı. https://t.co/rB4mPGKRrW — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06)November 12, 2026

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(MONDO)