Džered Batler postaje problem Crvene zvezde: Gdje je nestao igrač od prošle godine?

Šuterska forma Džareda Batlera u Evroligi počinje da zabrinjava i ne djeluje da je blizu onoga što je pokazivao u Crvenoj zvezdi prošle sezone.

Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

KK Crvena zvezda odigrala je prethodne noći najgoru utakmicu u sezoni i doživjela je debakl protiv Real Madrida. Ništa od onoga na šta nas je ekipa Ibona Navara navikla od njegovog dolaska nismo vidjeli u prestonici Španije, odbrana je popustila već u prvoj četvrtini i nakon 38 primljenih poena za 10 minuta jasno je da Zvezdu čeka katastrofa, tako da do kraja susreta nije uspjela da spusti razliku na ispod 20 poena. Na kraju, 105:84 za "kraljevski klub".

Naravno, sezona je dugačka i naporna, gotovo da je normalno da se ovakve utakmice "dese" s vremena na vrijeme. Naučila je Zvezda to na sopstvenom primjeru, slične stvari dešavaju se i drugim klubovima (pa i Olimpijakosu i Real Madridu), tako da zbog toga ne bi trebalo pritisnuti dugme za paniku. Zbog jedne druge stvari - možda ipak treba.

Gdje je onaj Džered Batler?

ABA liga druga priča Dok ga šut ne služi u Evroligi, Džared Batler odlično igra ABA ligu. Odigrao je pet mečeva i u prosjeku daje 16,8 poena uz 62,7 odsto šuta iz igre.

Navijačima Crvene zvezde trebalo je samo nekoliko minuta da se zaljube u Džereda Batlera. Moćan strijelac, koji pogađa u serijama, a pritom igra zaista atraktivnu košarku - ušao je u srca crveno-bijelih navijača već posle onih 20 poena ubačenih Monaku, u jednoj od svojih prvih utakmica za klub. Igrao je odlično prošle sezone, uz doduše nekoliko padova u igri, ali pred novu sezonu bio je primarna meta za ostanak.

Zvezda je uspjela da ga ubijedi da ne mijenja sredinu, ali Džered Batler kao da više nije isti igrač. Imao je problema sa fizičkom spremom, nije u najboljoj formi ušao u novu sezonu, a to je ostavilo posljedice i po njegovo samopouzdanje jer igra ispod svakog nivoa.

Ogroman pad u formi

Izvor: MN PRESS

Prošlu sezonu Džered Batler završio je s prosjekom od 12,3 poena, 3,4 asistencije i dva skoka po meču, uz ljutnju navijača Crvene zvezde što nije igrao i više i dobio ulogu glavnog igrača umjesto Kodija Miler-Mekintajera.

Ove sezone u prosjeku igra četiri minuta manje kod Ibona Navara, a statistika mu je "opala". Bilježi devet poena po meču, uz 2,5 asistencije i 1,7 skokova. Ono što "bode oči" su procenti šuta. Za dva poena to je sada 36,7 odsto (lani preko 50 odsto), a za tri poena pogađa 37 odsto (otprilike isto).

Pogledajte 00:14 Džared Batler pokazao srednji prst navijačima Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Očigledno je da poslije problema sa fizičkom spremom, ima i sa samopouzdanjem zbog čega je bio i nervozan u Madridu.

Tako je poslije serije promašaja uspio da postigne prve poene u posljednjim sekundama susreta, a onda je pokazao srednji prst u pravcu navijača.

Šta je Đurović rekao o Batleru?

Ibon Navaro, naravno, ne kritikuje svoje igrače za sada i bodri ih u nadi da će se njihova forma popraviti, pa sve do ovog poraza situacija sa Džeredom Batlerom nije zahtjevala posebnu pažnju. Kada i drugi odigraju loše, mora da se priča o odgovornosti.

"Džered Batler može da okrene meč, ali je u ovom susretu bio skroman kao i protiv Olimpijakosa. Da li on gleda da Kris Džouns igra ovako, da je Džordan Nvora najbolji strijelac - ne znam kako on razmišlja, ali nije dobro. Svi ga bodre, pa majstore daj i ti nešto", rekao je Vlade Đurović u studiju Arene sport.