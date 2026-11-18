BiH je za nijansu popravila bodovni učinak.

Izvor: Profimedia

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) objavila je danas novu rang listu najboljih svjetskih reprezentacija, na kojoj je selekcija Bosne i Hercegovine zadržala 57. poziciju, koju je zauzimala i u prethodnom poretku.

Izabranici Sergeja Barbareza sada na svom kontu imaju 1.431,15 bodova, što predstavlja blagi bodovni pomak u odnosu na oktobarsko izdanje liste (1.429,32). Takav epilog rezultat je novembarskog ciklusa u Ligi nacija, u kojem je bh. tim najprije poražen na gostovanju kod Švedske, a potom sinoć na Bilinom polju nakon velikog preokreta savladao Rumuniju rezultatom 2:1. Upravo su tri osvojena boda protiv direktnog konkurenta na tabeli bila ključna da "zmajevi" odbrane svoj plasman i izbjegnu pad na listi.

Kada je riječ o reprezentaciji Srbije, "orlovi" na novoj listi zauzimaju 46. mjesto (1.478,42), što je pad za dvije pozicije.

Što se tiče samog vrha svjetskog fudbala, vodeća četvorka ostala je nepromijenjena. Prvo mjesto i dalje suvereno drži aktuelni evropski i svjetski šampion Španija (2.004,48 bodova), a iza nje slijede Argentina (1.966,13), Francuska (1.950,82) i Engleska (1.938,90).

Najveći pomak u samom vrhu napravio je Maroko, koji je skočio za dvije pozicije i sada je peta selekcija svijeta (1.809,37), prestigavši Portugal i Brazil. Top 10 zatvaraju Belgija, Holandija i Kolumbija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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