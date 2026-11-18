Nemanja Maksimović ističe da je narod umoran od starijih igrača, a da je potrebno više mladih u reprezentaciji Srbije. Samo, kako tvrdi, nema ih.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije igrala je očajno u Ligi nacija i izgubila je svih šest utakmica, ali zbog novih pravila - i malo sreće - ide u baraž za opstanak u "A" diviziji. Moraće "orlovi" drastično da se poprave kako bi u martu uspjeli da "prežive" u eliti, a onda ih čekaju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028, iako ni poslije godinu dana kod Veljka Paunovića nisu spremni.

"Koliko god zvučalo bolno, ovakvi rezultati su trenutno naša realnost", rekao je jedan od najiskusnijih reprezentativaca Srbije Nemanja Maksimović koji je bio kapiten tima koji je Veljkom Paunovićem postao prvak svijeta 2015. na Novom Zelandu:

"Ako želimo da napredujemo, moramo da pogledamo u ogledalo, ne samo mi igrači već svi koji rade u srpskom fudbalu. Treba da se zapitamo kako smo došli do ove situacije".

"Narod je umoran od nas"

U intervjuu za "Sportski žurnal", Maksimović ističe da publika u Srbiji želi da vidi mlade igrače u reprezentaciji, da je umorna od onih koji su već iskusni, ali je problem što kvaliteta nema.

"Najveća razlika vidjela se u ritmu igre. Ima nas dosta starijih koji nismo mogli da budemo u tempu kakav su forsirali Nijemci, Holanđani i Grci. Najveći problem je što nemamo veliki broj mladih igrača koji mogu da zamijene starije. U Ligi nacija šansu su iskoristili Mihajlo Cvetković i Stefan Gudelj, ali potrebno nam je još njih između 20 i 30 godina. Narod je malo umoran od nas koji smo ušli u četvrtu deceniju, sve se povezalo kako ne treba", rekao je Maksimović.

"Obje utakmice sa Holandijom smo dobro odigrali, posebno u Ajndhovenu. Meč sa Grčkom na startu mogao je da ode i na našu stranu. Pogodili smo stativu u posljednjem minutu, a golman rivala odbranio je zicer Saši Lukiću", dodao je on.

Šta dalje za Srbiju?

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Već u petak u podne u Nionu, Srbija će saznati protiv koga će igrati u baražu za opstanak u "A" diviziji Lige nacija i naši potencijalni rivali su Slovenija, Bosna i Hercegovina, Republika Irska i Mađarska. Ti mečevi biće odigrani u martu.

Takođe, već 6. decembra Srbija će dobiti i rivale u kvalifikacijama za EURO2028. godine. Nalazimo se u drugom šeširu:

Prvi šešir : Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška

: Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška Drugi šešir : Vels, Češka, Srbija, Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Sjeverna Irska, Mađarska, Irska

: Vels, Češka, Srbija, Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Sjeverna Irska, Mađarska, Irska Treći šešir : "Kosovo", Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanija

: "Kosovo", Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanija Četvrti šešir : Bjelorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino

: Bjelorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino Peti šešir: Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Gibraltar, Andora, Lihtenštajn

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