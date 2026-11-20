Jakuba Silue, napadač OFK Beograda, na korak je od transfera u Crvenu zvezdu, dok Pavlović ima ponudu iz inostranstva.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbalski klub OFK Beograd biće veoma aktivan u predstojećem zimskom prelaznom roku, a najbliži odlasku sa Karaburme je napadač Jakuba Silue (24) koji se nalazi na korak od transfera u Crvenu zvezdu, dok je i Andrej Pavlović želja jednog kluba iz inostranstva.

Silue (24) je prošle zime došao u OFK Beograd iz mađarskog Debrecina, a u tekućem šampionatu je dao sedam golova na 14 odigranih utakmica. Visok je 185 centimetara, rođen je 1. januara 2002. u Obali Slonovače, a bio je član i Širaka i Ararata iz Jermenije, igrao je i u austrijskom drugoligašu Sankt Peltenu, a bio je i igrač Mladosti iz Lučana u jesenjem dijelu sezone 2023/24.

Silue je ove sezone bio dvostruki strijelac u mečevima OFK Beograda protiv Novog Pazara i Radničkog 1923, a pogađao je i protiv Železničara, Partizana i Mačve.

Ko još napušta OFK Beograd?

Izvor: MN PRESS

Andrej Pavlović (19), omladinski reprezentativac Srbije, ima ponudu neimenovanog kluba iz inostranstva i veoma je blizu odlaska sa Karaburme.

Uz njih dvojicu, Aleksej Vukićević, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, takođe privlači pažnju iz inostranstva, a u slučaju konkretne ponude takođe bi mogao da napusti OFK Beograd na zimu.







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(Tačno/MONDO)