Fudbalski klub Crvena zvezda potvrdio je u utorak da je iskusni vezista Rade Krunić produžio ugovor sa crveno-bijelima do 2028. godine, uz opciju nastavka saradnje na još jednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Rade Krunić ostaje na "Marakani"!

Iz beogradskog kluba su sa zadovoljstvom saopštili vijest o ostanku jednog od ključnih igrača u veznom redu, koji je od dolaska u Ljutice Bogdana postao nezamjenjiv šraf u ekipi. Krunić je dio Crvene zvezde postao 3. septembra 2024. godine, a do sada je u crveno-bijelom dresu upisao 107 nastupa i postigao deset pogodaka.

Ovaj 33-godišnji fudbaler rođen je u Foči, gdje je u dresu lokalne Sutjeske i započeo seniorsku karijeru. Put ga je dalje vodio preko Donjeg Srema i čačanskog Borca do Italije, gdje je ostavio dubok trag. Nakon zapaženih partija u Empoliju, uslijedio je transfer u slavni Milan, u kojem se godinama etablirao kao jedan od najvažnijih igrača i pravi motor veznog reda "rosonera", prije nego što je ispunio želju i obukao dres Crvene zvezde.

‼️Rade Krunić produžio ugovor sa Zvezdom ‼️Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom obaveštava zvezdašku javnost da je Rade Krunić produžio saradnju sa našim klubom do 2028. godine, uz mogućnost produžetka na još jednu godinu. Rade Krunić je rođen 7. oktobra 1993. godine u Foči. Upravo je u lokalnoj Sutjesci započeo seniorsku karijeru, da bi pažnju fudbalske javnosti skrenuo nastupajući za Donji Srem i Borac iz Čačka. Nakon toga je usledio transfer u Empoli, a zatim i prelazak u Milan, za koji je godinama nastupao kao jedan od najvažnijih igrača u timu i gde se etablirao kao "pluća" i "motor" tima.Rade Krunić postao je deo našeg tima 3. septembra 2024. godine i za Crvenu zvezdu odigrao je 107 utakmica i postigao je deset golova. ⚪️ #fkcz — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)November 17, 2026

(MONDO)