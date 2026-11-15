Zvezdin poraz od Panatinaikosa pola vijeka sumnjiv: "Nisu čista posla tu, samo jedan naš igrač pio čaj"

Zvezdin poraz od Panatinaikosa 1971. godine i sumnjive okolnosti koje su ga pratile i više od pola vijeka kasnije bacaju sjenku. Evo šta o tome kažu Jovan Kule Aćimović, Dragan Džajić, Toza Mijailović...

Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved

U drugoj epizodi dokumentarnog serijala “Kad se Zvezda voli” glavni akter je legenda Crvene zvezde Jovan Aćimović Kule. Jedna od najupečatljivijih i neizbježnih tema bio je čuveni dvomeč crveno-bijelih 1971. godine protiv Panatinaikosa u polufinalu KEŠ-a. Nekadašnja desetka crveno-bijelih ističe da je meč ostao upamćen kao tragedija, kao i da je ekipa otrovana neposredno pred utakmicu.

Podsjetimo, Zvezda je pobijedila na "Marakani" 3:0, a u Atini je bilo 4:1 za zelene, čime su prošli u finale protiv Ajaksa.

“Tragedija, ona jeste tako čuvena. Lično, meni je jako sumnjiva utakmica. Nisu čista posla tu. Utisak je da smo zaslužili više, a nismo uspjeli. To je naš neuspjeh, nije naš uspjeh. Kako se odvijala utakmica? Sama činjenica da smo mi imali obrok u kasini, a ne u hotelu u kom smo spavali, govori sama po sebi. To je činjenica, nesporiva.

To je kao kada bi sada došao Bajern Minhen i otišao u kasinu da ruča. Taj detalj. Ubijeđen sam da to nije slučajno urađeno. Nemam drugi dokaz osim toga, ali zašto bi neko išao u kasinu da ruča kada ima Hilton u kom boravi, a prije i poslije toga nikada nismo išli u kasinu. Rekli su nam u hotelu da navodno kuvari štrajkuju ili tako nešto. Lako se izmisli", kazao je Karasi.

"Karasi jedini pio čaj, to me proganja cijelog života"

Potom je istakao da Stanislav Karasi jedini nije ručao sa ekipom.

“On je jedini pio čaj. To je istina. To me cijelog života proganja. Cijelog života. Utakmica u kojoj nam ni Džaja nije igrao. Jedna nesrećna okolnost. Uz sve to, način na koji smo primili prvi gol bio je nezabilježen", kazao je Aćimović.

"Kažu da je nešto stavljeno u hranu"

Izvor: AP Photo, file/MN Press/T.Mihajlović

Crveno-bijeli primili su gol u Atini već u 50. sekundi, poslije velike greške Branka Klenkovskog. Tada najbolji igrač ekipe Dragan Džajić, koji je propustio meč zbog isključenja u prethodnom kolu, takođe je iznio mišljenje o čuvenoj utakmici protiv Panatinaikosa.

“Godinama se priča, a i pričaće se da je to prodata ili namještena utakmica. Igrači kažu, ja sam bio na toj utakmici, sjedio sam tamo u publici. Oni kažu da im je nešto stavljeno u hranu. Ja to ne mogu sada da vam garantujem.”

Džajić: "Tad sam bio u najboljoj formi"

Izvor: MN PRESS

Predsjednik FK Crvena zvezda Svetozar Mijailović smatra da je isključenje Dragana Džajića na meču protiv Karl Cajs Jene (u četvrtfinalu KEŠ-a) bio jedan od faktora za eliminaciju crveno-bijelih.

“Taj tim je bio jako dobar. Bio je oštećen i ranijim isključenjem ključnog igrača te generacije, tako da je vjerovatno i to bio jedan od razloga zbog kojih nismo uspjeli da ostvarimo plasman u završnicu evropskog takmičenja.”

Na to se nadovezala i treća Zvezdina zvezda.

“Svakako moje isključenje u Jeni, zbog kojeg nisam igrao. Zašto vam ovo govorim? To je godina kada sam bio u najboljoj formi i godina kada smo mi možda mogli da igramo finale Lige šampiona, pa možda čak i da ga osvojimo. Znate, to je bila generacija koja je već nekoliko godina igrala zajedno. Poznavali smo jedni druge, znalo se tačno ko šta radi. Bili smo mladi, bili smo zdravi, bili smo sposobni da napravimo podvig", rekao je Džajić.

U navedenom finalu na Vembliju igrali su Ajaks i Panatinaikos i Holanđani su pobijedili 2:0, čime su osvojili prvu od svoje tri uzastopne titule prvaka Evrope. Zvezda je na sljedeću šansu za finale čekala tačno 20 godina i iskoristila je, kada je Siniša Mihajlović otvorio nebo nad Marakanom protiv Bajerna.