Crvena zvezda ostaje bez Timija Maksa Elšnika koji je povrijedio zadnju ložu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Timi Maks Elšnik neće igrati za Crvenu zvezdu do kraja jesenjeg dijela šampionata, prenosi slovenački "Sport Klub". Njega nije bilo ovog vikenda u sastavu crveno-bijelih za derbi susret 15. kola Superlige protiv Vojvodine (1:0 za Zvezdu), a pretpostavljalo se da ga Albert Rijera samo odmara. Nažalost po Zvezdu, razlog je povreda.

Elšnik će pauzirati zbog povrede zadnje lože i zato ga neće biti ni na spisku reprezentacije Slovenije u novembarskom ciklusu Lige nacija, a Crvena zvezda neće moći da računa na njega sve do naredne polusezone koja bi trebalo da počne u februaru.

Povrede zadnje lože imaju još Bamba Dijeng i Mihailo Ristić, ali za sada se ne zna stepen povreda i da li će moći da pomognu.

Šta dalje za Zvezdu?

Vidi opis Timi Maks Elšnik izgubljen do kraja jeseni: Veliki problem za Crvenu zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Crvena zvezda ima 11 bodova više od Vojvodine u Superligi, dok je osvojila četiri boda u Ligi konferencija, na pola takmičenja. Takođe, napredovala je u Kupu Srbije i čeka je još jedan meč u ovom takmičenju tokom jeseni:

21. novembar: Crvena zvezda - Radnik

26. novembar: Gent - Crvena zvezda

28. novembar: Novi Pazar - Crvena zvezda

6. decembar: Crvena zvezda - Železničar

10. decembar: Iberija - Crvena zvezda

17. decembar: Crvena zvezda - Trabzonspor

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!