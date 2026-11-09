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Timi Maks Elšnik izgubljen do kraja jeseni: Veliki problem za Crvenu zvezdu

Timi Maks Elšnik izgubljen do kraja jeseni: Veliki problem za Crvenu zvezdu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda ostaje bez Timija Maksa Elšnika koji je povrijedio zadnju ložu.

Timi Maks Elšnik ne igra za Crvenu zvezdu do kraja polusezone Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Timi Maks Elšnik neće igrati za Crvenu zvezdu do kraja jesenjeg dijela šampionata, prenosi slovenački "Sport Klub". Njega nije bilo ovog vikenda u sastavu crveno-bijelih za derbi susret 15. kola Superlige protiv Vojvodine (1:0 za Zvezdu), a pretpostavljalo se da ga Albert Rijera samo odmara. Nažalost po Zvezdu, razlog je povreda.

Elšnik će pauzirati zbog povrede zadnje lože i zato ga neće biti ni na spisku reprezentacije Slovenije u novembarskom ciklusu Lige nacija, a Crvena zvezda neće moći da računa na njega sve do naredne polusezone koja bi trebalo da počne u februaru.

Povrede zadnje lože imaju još Bamba Dijeng i Mihailo Ristić, ali za sada se ne zna stepen povreda i da li će moći da pomognu.

Šta dalje za Zvezdu?

Crvena zvezda ima 11 bodova više od Vojvodine u Superligi, dok je osvojila četiri boda u Ligi konferencija, na pola takmičenja. Takođe, napredovala je u Kupu Srbije i čeka je još jedan meč u ovom takmičenju tokom jeseni:

  • 21. novembar: Crvena zvezda - Radnik
  • 26. novembar: Gent - Crvena zvezda
  • 28. novembar: Novi Pazar - Crvena zvezda
  • 6. decembar: Crvena zvezda - Železničar
  • 10. decembar: Iberija - Crvena zvezda
  • 17. decembar: Crvena zvezda - Trabzonspor

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Timi Maks Elšnik

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