Crvena zvezda ostaje bez Timija Maksa Elšnika koji je povrijedio zadnju ložu.
Timi Maks Elšnik neće igrati za Crvenu zvezdu do kraja jesenjeg dijela šampionata, prenosi slovenački "Sport Klub". Njega nije bilo ovog vikenda u sastavu crveno-bijelih za derbi susret 15. kola Superlige protiv Vojvodine (1:0 za Zvezdu), a pretpostavljalo se da ga Albert Rijera samo odmara. Nažalost po Zvezdu, razlog je povreda.
Elšnik će pauzirati zbog povrede zadnje lože i zato ga neće biti ni na spisku reprezentacije Slovenije u novembarskom ciklusu Lige nacija, a Crvena zvezda neće moći da računa na njega sve do naredne polusezone koja bi trebalo da počne u februaru.
Povrede zadnje lože imaju još Bamba Dijeng i Mihailo Ristić, ali za sada se ne zna stepen povreda i da li će moći da pomognu.
Šta dalje za Zvezdu?
Timi Maks Elšnik izgubljen do kraja jeseni: Veliki problem za Crvenu zvezdu
Crvena zvezda ima 11 bodova više od Vojvodine u Superligi, dok je osvojila četiri boda u Ligi konferencija, na pola takmičenja. Takođe, napredovala je u Kupu Srbije i čeka je još jedan meč u ovom takmičenju tokom jeseni:
- 21. novembar: Crvena zvezda - Radnik
- 26. novembar: Gent - Crvena zvezda
- 28. novembar: Novi Pazar - Crvena zvezda
- 6. decembar: Crvena zvezda - Železničar
- 10. decembar: Iberija - Crvena zvezda
- 17. decembar: Crvena zvezda - Trabzonspor
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