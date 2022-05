Da nije bilo mutnih radnji u Atini, mnogi tvrde da bi ta generacija Crvene zvezde bila višestruki šampion Evrope!

Izvor: MN PRESS

U Beogradu je u 82. godini preminuo Stevan Ostojić, nekadašnji napadač Crvene zvezde koji je najpoznatiji po svom het-triku u polufinalu Kupa Evropskih šampiona, preteče Lige šampiona.

U toj sezoni vratio se Ostojić iz Monaka čiji je član bio jako kratko i u sezoni u kojoj nije blistao na meču na kome je bilo najviše navijača u istoriji "Marakane" sve oduševio het-trikom. Ipak, poslije 4:1 u Beogradu u Atini je bilo 3:0 u Atinjani su otišli u finale.

Na "Vembliju" je tim Ajaksa predvođen kapitenom Veliborom Vasovićem i legendarnim Johanom Krojfom pobijedio sa 2:0, ali taj revanš polufinala u Atini je do danas ostao najkontroverzniji meč Zvezde u istoriji!

Godinama kasnije pričalo se o namještanju, grčkim diktatorima, televizorima u boji, drogi i timu koga se plašio i veliki Krojf!

SA VRHA DOŠLO PRIZNANJE – NAMJEŠTENO JE!

Vidi opis Droga, televizori u boji i 100.000 ljudi na Marakani: Za ovaj meč Crvene zvezde kažu da je namješten! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Pred taj revanš Zvezda je bila u problemu jer su neki prvotimci bili povrijeđeni, a prva violina tima Dragan Džajić zbog suspenzije nije mogao da nastupa na tom meču. Utakmica je počela golom Panatinaikosa poslije 50 sekundi, a akteri tog meča tvrde da je utakmica namještena!

"Ubijeđen sam i odgovorno tvrdim da je ta utakmica namještena! I poslije 36 godina, siguran sam da smo bili drogirani, šetali smo po terenu kao u nekom polusnu. Nikad neću zaboraviti kroz šta smo prolazili kada smo se vratili u Beograd", rekao je tadašnji defanzivac crveno-bijelih Mile Novković.

A on nije jedini koji je to tvrdio, pošto je supruga tadašnjeg lidera Grčke Jorgosa Papadopulosa Despina javno pričala o tome da je čula priče o namještanju.

"Sve nam je polazilo za rukom do tog polufinala sa Crvenom zvezdom. Sjećam se da smo igrali odlično. Pošto smo u prvoj utakmici u Beogradu doživjeli težak poraz, djelovalo mi je kao da nemamo šanse da prođemo u finale. Kada sam sjela u svečanu ložu, okrenula sam se ka tadašnjem predsjedniku Panatinaikosa i rekla mu da sam jako zabrinuta. U istom trenutku osjetila sam ruku svog supruga na koljenu. Poluglasno mi je rekao: 'Nema potrebe da se brineš. Kupili smo utakmicu. Zar misliš da smo imali pravo da stvar od državnog interesa prepustimo slučaju? Zvezda će dobiti veliki novac za to što će nas danas pustiti'", pričala je ona!

BILI SMO DROGIRANI!

Izvor: MN PRESS

Poslije meča igrači Crvene zvezde dočekani su vrlo neprijateljski u Beogradu, a sam Novković je pričao da ga je na aerodromu sačekao otac koji mu je odmah lupio šamar! Pronijela se priča da su igrači namjestili meč kako bi dobili televizore u boji, koje oni zaista jesu donijeli!

"Najgore od svega je to što se pronijela priča da smo utakmicu namjestili za televizore u boji! Dobili smo televizore i tu nije ništa sporno, ali dobili smo ih od "Filipsa". Na dan naše utakmice 28. aprila u Grčkoj je krenula televizija u boji. Bila je to premijera, veliki dan za njih. Filips je sve to organizovao, popunjavali smo uoči meča neke formulare i kasnije su nam uručili te televizore", ispričao je jednom prilikom za "Mocart sport" Stanislav Karasi.

On je došao rovit u Atinu i pod temperaturom od 40 stepeni je istrčao na teren! Prije toga je bio daleko od tima da nekoga ne bi zarazio, a i tako slab je bio najbolji u ekipi. On smatra da je razlog tome to što je jeo i pio daleko od ostatka tima.

"Sada, kada sa ove distance sagledam sve, mogu slobodno da kažem da su bili drogirani. Ništa na terenu nije izgledalo normalno! U 90. minutu, pri rezultatu 3:0, šutnuo sam sa oko 30 metara. Vidio sam da lopta ide u gol, podigao ruke i skoro počeo da se radujem, ali je golman vrhovima prstiju zakačio loptu i skrenuo je u korner. Jurili smo taj jedan gol, potrčao sam naprijed, stavio loptu u ugao i vidio da nemam kome da centriram. Svi su stajali! Potpuno nenormalna situacija. I sudija je tada odsvirao kraj", ispričao je Karasi.

A DA JE BILO DRUGAČIJE...

Zvezdin tim iz oktobra 1972: Ognjen Olja Petrović, Petar Krivokuća, Vladislav Bleki Bogićević, Mihalj Keri, Kiril Dojčinovski, Miki Novković, Slobodan Cole Janković, Stanislav Karasi, Vojin Lazarević, Jovan Aćimović, Dragan Džajić.

Izvor: MN PRESS

Na kraju je u finalu Ajaks bio mnogo bolji rival. Generacija Johana Krojfa je sa Veliborom Vasovićem koji je bio kapiten osvojila prvi trofej prvaka Evrope za "kopljanike". Dvije godine ranije izgubili su od Milana, a da nije bilo "mutnih radnji" ko zna šta bi bilo.

Da je poslije 4:1 na "Marakani" na kojoj je bilo preko 100.000 ljudi crveno-bijeli tim uspio da dođe do finala, možda bi se umjesto o "totalnom fudbalu" pričalo o nekim drugim temama...

"Ubijeđen sam da bismo išli Ajaksovim putem. Oni su u finalu te sezone na Vembliju dobili Panatinaikos lagano. Bila im je to prva od tri titule prvaka Evrope koje će vezati. Reći ću vam još samo da nas se Ajaks strašno plašio i da im je jedina želja bila da mi ne prođemo u finale. Gledali su skoro sve naše utakmice u Kupu šampiona. Nije nikakva tajna da su molili Boga da nas Grci izbace", zaključio je Karasi.

Ko zna...