Stanković citirao Murinja pred završnicu sezone! Dejan se sjetio Portugalca: Znate kako kaže Žoze...

Crvena zvezda ima bodovnu prednost u borbi za titulu, a pred završne borbe je Dejan Stanković citirao Žozea Murinja

Izvor: Profimedia/Mnpress

Sezona u srpskom fudbalu se polako približava kraju. Crvena zvezda ima dva boda prednosti u odnosu na Partizan na dva kola prije kraja i želi to da zadrži. Prva prepreka im je Napredak i meč u Kruševcu koji se igra u nedjelju (18.30 časova).

Crveno-bijeli žele da ostvare što bolji rezultat, pošto ih poslije toga očekuje meč sa Voždovcem kod kuće. Oprezno ulaze u oba duela, prvo na gostovanje timu koji su do sada oba puta savladali u prvom dijelu sezone.

Pred novi okršaj trener Dejan Stanković je iznio svoja očekivanja. U prvi plan je stavio koncentraciju i naglasio da ne smije da dođe do opuštanja u završnci sezone.

"Ekipa igra dosta dobro. Odlučno igraju u ovom plej-ofu, ali još nije kraj. Jednostavno, ovaj fokus, ovaj odnos i ovakav ritam moramo da zadržimo do kraja. Prolaskom u finale kupa, kao što smo i pričali, izvukli smo maksimalan broj utakmica u sezoni na našu veliku sreću i zadovoljstvo, ali i na sreću naših navijača, koji su uvek tu, što su pokazali i protiv Novog Pazara. Tako da, svi zajedno idemo ka našem cilju. Čeka nas nezgodno gostovanje. Moram da budem iskren i da kažem da Napredak u ovom plej-ofu nije ostvario pobedu, niti postigao gol, ali to ne treba da nas zavarava niti opušta. Uvijek je to nezgodno i teško gostovanje. Uvijek kada igraš van Marakane je dosta teže. Očekujem samo ozbiljan pristup od prvog minuta, kao što smo to radili u posljednjih nekoliko utakmica", rekao je Stanković.

Loše brojke Napretka kažu jedno, ali to ne smije da bude razlog za opuštanje ističe šef struke crveno-bijelih.



"Vidio sam to kroz natpise, kada smo radili skauting i pripremali utakmicu. Podaci i brojevi nikad ne lažu, ali kao što sam rekao, ne treba da se opterećujemo time."



Znaju i on i njegovi izabranici da je titula blizu.



"Igrači su svjesni cijele situacije, i neće se uspavati. Ko može da se uspava, kada si napravio takav uspjeh do sada, da si bio na minus pet, a sada si na plus dva. Kako da se uspavamo. Ne vidim razlog za tim, niti želimo da se uspavamo. Naprotiv, ostaćemo budni do kraja."



Spomenuo je i zdravstveni bilten.

"Za sada niko ne propušta gostovanje. Hoću li mijenjati golmana? Ne.

Pohvalio je kapitena domaćeg tima Sašu Marjanovića.

"Saša je postigao taj pogodak koji je Napretku obezbijedio da uđe u plej-of. Ne znam kako bi bilo da je Napredak išao da igra plej-aut. Da li bi im bilo teže, sigurno da bi. Uz dužno poštovanje, on je najtalentovaniji i najbolji igrač Napretka. Kapiten, momak koji fenomenalno igra fudbal i lijepo ga je gledati na terenu. Ima taj čist suvi kvalitet i pravi razliku."

Otkrio je Dejan da "bonusi" neće početi utakmicu u nedjelju.



"Neće momci početi, to je sigurno. Iako oni čine dio rostera i dio našeg tima, idemo sa provjerenim snagama, sa najjačim timom. Ne mogu da kažem da sa njima ne bi bili najjači, ali sigurno da hijerarhija postoji."

Na kraju je pričao o predstojećem finalu Kupa i meču sa Partizanom.



"Kao što kaže Žoze Murinjo - finala nisu za igranje, finala su za pobjeđivanje, tako da gdje god da igramo, nama je jasan cilj", zaključio je Stanković.