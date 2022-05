U Crvenoj zvezdi vježbaju penale: Dejan Stanković poručio – Tipovao sam na Ohija!

Crveno-bijeli spremni da nastave odbranu trofeja.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda/MN Press

Crvena zvezda u srijedu od 18.30 igra utakmicu polufinala Kupa Srbije protiv Novog Pazara, a crveno-bijeli ove sezone brane taj pehar, osvojen prošle godine na penale protiv Partizana.

I ove takmičarske godine Stankovićev tim izvodio je jedanaesterce, u utakmici protiv Radničkog iz Niša, pa je trener tima sa "Marakane" poručio da su njegovi izabranici i sada unapred spremni za takav scenario, ako do toga dođe.

"Svaki dan treniramo, vježbamo penale, slobodnjake, prekide i svakakve situacije koje mogu da nam donesu boljitak. Ako dođe do penala, imaćemo spremni izvođače", rekao je on.

Stanković je pred prošli meč, protiv Radničkog iz Niša, prognozirao da će Ohi početi da pogađa poslije golgeterske krize i to se dogodilo. I sada je poručio da vjeruje u visokog napadača.

"Tipovao" sam na Ohija, jer vjerujem u njega. Svi verujemo u njega, jer je dostupan i lojalan grupi. Dođe momenat napadačima da ih neće gol, nisu u ritmu i slično, a Ohiju je trebalo malo vremena da se vrati. Očekujem efikasnost od svih koji budu igrali."

Transparent sa prethodne utakmice glasio je - Big Ben, big ten, odnoseći se na to da je napadač sa Komora ušao u Zvezdinu istoriju i postao 10. najbolji strijelac u istoriji Zvezde.

"Svako ko dolazi u Zvezdu, da li kao igrač, trener, funkcioner, želi da se zlatnim slovima upiše u istoriju. Ben je to uradio i nadam se da neće biti jedini koji će ispisati novu istoriju i zlatnim slovima se upisati u Zvezdine knjige. On sve to zaslužuje".

Stanković je najavio i određene promjene u sastavu.

"Što se tima tiče, napravićemo neku rotaciju sigurno, ima momaka koji su spremni i orni da igraju, kao i svi ostali, ali vidjećemo danas poslije treninga sitne detalje. Ima par njih koji se žale na lakši zamor ili povredu, ne vjerujem da ću rizikovati sa njima, ali sačekajmo još malo. San svakog trenera je da mu ekipa "otvori" meč na početku, ali ovo je nokaut faza takmičenja i utakmica se igra 90 minuta. Da li ćemo rivala 'slomiti' na početku, sredini ili kraju nije toliko važno, ali prolazak u finale jeste", izjavio je Stanković.

