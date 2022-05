Dejan Stanković prati Glazgov Rendžers i žali: Kad vratim film kako smo odigrali u Škotskoj...

"To nam daje snagu da vjerujemo da možemo u sljedećoj godini da napravimo iskorak"

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 17 časova na "Marakani" igraju protiv Radničkog iz Niša. Kako trener crveno-bijelih Dejan Stanković ističe, to je jedno od preostala tri "finala", a pobjede u svim utakmicama donijele bi njegovom timu povratak titule u Ljutice Bogdana.

Ovog puta, naspram Stankovićevog tima stajaće Nišlije, koje su petoplasirane na tabeli. Prethodni duel ta dva tima na istom mjestu završen je penalima, u Kupu Srbije.

"Kada neka ekipa dolazi na Marakanu bez takmičarskog motiva, može da bude izuzetno opasna, a sigurno da će takav sutra biti i Radnički. Pričali smo dosta o te dvije utakmice koje smo već odigrali sa njima ovdje na Marakani, gdje jesmo imali dominaciju i gdje jesmo mnogo puta šutnuli u okvir gola, ali nismo realizovali te šanse. Možda nam se malo vratilo u Nišu, ali sutra nas čeka jedna takmičarska i teška utakmica. Očekujem dobar i jak defanzivni blok, njihove tranzicije, kontre i polukontre. Moramo biti spremni i skoncentrisani svih 90 minuta", počeo je Stanković.

On je napravio i osvrt ka svom skoro dvoipogodišnjem mandatu na klupi Zvezde.

"Sigurno da je promena ogromna. Prvi i važan posao. U početku nije sve bilo sjajno i bajno, ali sam imao podršku kluba i navijača, i upao sam među ove momke koji su fenomenalni. Ja sam srećan i naslonio sam se na jedan projekat koji je već bio na stabilnim nogama. Naslonio sam se na taj projekat, uvijek imao stabilnost i kada sam pravio greške iza kojih stojim, gledao sam da što prije ustanem i da što brže naučim iz tih grešaka. Mislim da se napredak vidi kod svih nas. Još sam mlad trener, ali raditi u Crvenoj zvezdi je privilegija i ponos. Opet kažem, ništa od toga ne bi bilo da nisam imao iza sebe stabilan klub, fenomenalan stručni štab i momke koji su iz dana u dan bili sve bolji. Jedan sklop i jedna cjelina, koja može da obećava i za budućnost"

OHI ĆE DATI GOL

Izvor: MN PRESS

Pomenuo je Stanković i Ohija istakavši da je siguran u kvalitet norveškog internacionalca, ali i naglasio da stručni štab vjeruje u sve igrače. Centarfor koji je zimus došao iz Norveške nije postigao gol u posljednjih šest kola Superlige, a trener ga hrabri da nastavi.

"Pričamo svaki dan. Uglavnom, kada je to stranac, gledaš da priđeš drugačije. Da vidiš da li se on adaptirao na sve što ga okružuje ovdje kod nas. Ohi je jedan inteligentan momak i pravi profesionalac. Nema nikakvih spoljnih problema. Jednostavno je takav momenat. Vjerujem da će on izaći iz toga, i da ćešto prije postići pogodak koji će mu vratiti samopouzdanje. Pavkov je to uradio u Novom Sadu. Dao je jedan bitan gol za ekipu, bitan gol za nas, a pogotovo za njega. Žao mi je što će ovu utakmicu preskočiti zbog žutih kartona, ali mi vjerujemo u sve igrače. Možda nekada špic ne postigne gol, ali odradi dosta 'prljavog' posla, da naši ofanzivni vezni poput Kataija i Bena mogu da se upišu u strijelce. Tako da imamo jedan sklop napadača koji podeli odgovornost i obaveze. Siguran sam da će Ohi postići gol"

Prisjetio se Zvezdin šef struke i dvomeča sa Rendžersom, koji će se boriti za trofej u finalu Lige Evrope, jer je u polufinalu eliminisao Lajpcig.



"KAD POGLEDATE RENDŽERS U FINALU..."

Izvor: MN PRESS

"Prošlo je dosta vremena. Ostaje žal, pogotovo kada se vrate način na koji smo izgubili u Glazgovu i kako smo odigrali tu utakmicu. Postigli smo tri gola, gdje su nas centimetri dijelili od tog ofsajda, promašili penal, imali prečku i još dvije izgledne prilike. Poslije toga meč na Marakani, gde smo otvorili utakmicu na vrijeme, imali te lopte poslije kojih smo mogli otići na dva – nula. Možda ne bi prošli ni tada, ali bi sigurno bilo dosta teže za Rendžers. Iz ove perspektive, kada pogledate da je Rendžers otišao u finale, a da smo mi prema statistici trebali da damo još neki gol, ostaje žal. Ali ipak, to nam daje snagu da vjerujemo da možemo u sljedećoj godini da napravimo jedan iskorak".

Govorio je Stanković i o Aleksandru Kataiju, jer je upitan da li je lider crveno-bijelih zaslužio priznanje za najboljeg igrača lige ove sezone,

"To je na drugima da procjene. Mi znamo koliko Katai znači nama. Znači Crvenoj zvezdi i znači ovim momcima. Neko na koga uvijek možeš da se osloniš i neko ko je iz svog prvog mandata promijenio dosta svoj mentalitet i svoj način igre. Dosta je efikasan, direktan i konkretan. Radi za ekipu i tokom cijelih 90 minuta nema pauze. Uvijek je dostupan i uvijek je na pravom mjestu u pravo vrijeme. Po mom mišljenju, kada bi zaokružili cijelu sliku da je ispred svih dosta i da zaslužuje 'MVP' titulu u cijeloj ligi", zaključio je Stanković.