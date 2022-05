Rusi prave novo takmičenje, zovu Zvezdu i Partizan? Isplivali detalji - ne planiraju samo srpske klubove!

Naziru se konture novog takmičenja.

Fudbalski savez Rusije spreman je da "odjavi" Evropsku fudbalsku uniju poslije uvođenja zabrana od strane UEFA, a u toj namjeri navodno je toliko uporan da u Moskvi hoće da naprave i svoju Ligu šampiona.

Andrej Sozin, jedan od čelnika tamošnjeg Saveza, najavio je mogućnost formiranja turnira na kojem bi učestvovali ruski klubovi, ali i inostrani. U tom kontekstu razmatraju da pozovu i Crvenu zvezdu i Partizan, prenose tamošnji mediji.

"Prije mesec dana sam čuo da to planiraju i da žele da pozovu srpske klubove, poput Partizana i Crvene zvezde. Mislim da je logično da se ovaj turnir održi na ljeto, mislim da neće biti nagradnog fonda. Ne vidim zašto bi bio problem da učestvuju i timovi iz Beograda. Šta bismo prekršili? Ako bi htjeli da igraju, imaju direktan let. Takođe, zašto ne bi bio pozvan i neki kineski klub ili Kairat iz Kazahstana? Dobra je ideja i bio bi povećan broj utakmica. Čini mi se da se sad bira format kojim bi se igralo", rekao je on.

Podsjetimo, ruskoj reprezentaciji je ovog proljeća zabranjeno da igra u baražu za Svjetsko prvenstvo u Kataru, a realno je očekivati da tamošnji klubovi ni sljedeće sezone ne budu dio UEFA međunarodnih takmičenja.

Zbog takve situacije, ruska reprezentacija nedavno je odigrala utakmicu protiv svoje mlade selekcije.

