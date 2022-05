Zvezda zove na "Marakanu" - Odbrojavanje je počelo! Crveno-bijeli hoće pun stadion protiv Radničkog

"Jedva čekamo utakmicu", poručio je vezista Zvezde Slavoljub Srnić

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda pozvala je navijače da u subotu od 17 časova dođu na "Marakanu" i da podrže ekipu u utakmici protiv Radničkog iz Niša. Crveno-bijeli su plakatima u Beogradu podstakli pristalice da podrže ekipu Dejana Stankovića uživo. "Odbrojavanje je počelo - samo tri utakmice nas dijele od titule!", napisano je.

Vezista Crvene zvezde Slavoljub Srnić govorio je o utakmici za klupski sajt.

"Svjesni smo da je sve u našim rukama i da ukoliko budemo pravi u preostale tri utakmice - bićemo šampioni. Vrijedno radimo za to, smatram da smo najbolja ekipa u prvenstvu i to dokazujemo iz meča u meč. Naravno da neće biti lako, prošli put smo protiv Radničkog na Marakani igrali u Kupu i tek poslije penala smo uspjeli da prođemo dalje. Golman im je odlično branio i na nama je da probamo da budemo sličniji onome u Nišu kada smo ih ubjedljivo pobijedili. Time bi se još više približili osvajajnju šampionske titule, a to je ono što smo zacrtali kao cilj. U međuvremenu nas čeka i utakmica polufinala Kupa, ali polako, idemo meč po meč", počeo je Srnić.



Srnić vjeruje da će u subotu veliki broj zvjezdaša ispuniti stadion "Rajko Mitić".

"Naši navijači su nevjerovatni. Imamo tu privilegiju da i kada smo gosti, dođu u ogromnom broju na tribine i naprave atmosferu kao da smo domaćini. Mnogo nam je lakše i ljepše da igramo kada čujemo njihovu pjesmu. Ne sumnjam da će ih doći što više u subotu, a želio bih i lično da ih pozovem da ispune tribine protiv Radničkog i na taj način nam pomognu da ostvarimo novu pobjedu. Jedva čekamo utakmicu, maksimalno smo fokusirani da u finišu sezone budemo najbolji", podvukao je Srnić.

