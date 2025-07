"U ovakvom stanju je to za mene nemoguća misija": Novak Đoković otkrio šta ga najviše tišti

Novak Đoković pričao je o problemima koji ga muče, povrede, tijelo koje mu ne dozvoljava da igra bolje. Zna i on da ga stižu godine, ali želi i dalje da se takmiči sa najboljima.

Novak Đoković stao je na korak do finala. Izgubio je od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona (6:3, 6:3, 6:4) i vidjelo se da nije u stanju da pruži veći otpor. Povreda ga je mučila, nije mogao da se kreće ni da igra onako kako zna i umije. Otvorio je dušu pred novinarima na konferenciji.

"Nažalost, povrede me stižu. Zdrav sam bio toliko dugo. Sada moram da izvučem maksimum iz ovoga što mi je ostalo. Smeta mi jedino taj fizički aspekt, tu sam, igram, ali tijelo ne želi da sluša", počeo je Novak.

Vidi i on da može da igra i dalje na najvišem nivou, da igra u samim završnicama grend slemova, ali...

"Mogu da igram dobro, pokazao sam to, kada sam spreman i svjež mogu, ali onda dođem do polufinala i tu me čekaju Siner ili Alkaraz. U ovakvom fizičkom stanju je nemoguća misija dobiti meč. To me najviše tišti i nervira. Ali, šta je tu je. Nije ovo momenat da se žalim. Bilo bi stvarno ružno od mene da se žalim na povrede i na to kako nemam sreće, kada sam imao 20 godina vrhunske karijere, oborio sve moguće rekorde. Samo sada osjećam tu neku gorčinu poslije poraza. Gledajući tu neku širu perspektivu, veoma sam zadovoljan."

"Nisam ni pomišljao da predam"

Novinare je zanimalo i da li je Đoković razmišljao možda da preda meč, pošto je jasno bilo da ne može da pruži pravi otpor Sineru.

"Nisam ni pomišljao na to da ne izađem na teren, zato što nisam imao toliko loš osjećaj i to da ne mogu da stanem na nogu i slično. Nisam mogao da treniram u četvrtak, a danas jesam i osjećaj je bio dobar. Bilo je tu neizvjesnosti kako će noga da se ponaša, ali je zagrijavanje dobro prošlo. Nisam se doduše previše rastrčavao, ali kad je krenuo meč...

Jedan pokret bio je dovoljan da shvati da nije u stanju da igra polufinale kako bi trebalo.

"Sredinom prvog seta sam napravio nekoliko dinamičnijih pokreta sa forhend strane, odgurnuo sam se sa lijeve noge i osjetio sam pogoršanje. Prvih šest-sedam gemova je bilo dobro, ali se poslije tih par situacija stanje pogoršalo. Imao sam, nažalost, puno tih nekih pucanja mišića i povreda u posljednje vrijeme i uspijevao sam da se vratim relativno brzo. Vjerujem da do US opena mogu da se dovedem u red da budem u optimalnom nivou da igram."

"Izađeš na teren i igraš, u mojim godinama..."

Imao je Đoković pred sam kraj emotivno izlaganje o svemu kroz šta je prošao.

"Dosta sam neraspoložen da pričam sada o bilo čemu, stvarno posvećujem svom tijelu mnogo vremena, to vidim kao način života, ne kao obavezu. Volim zdrav način života, sportista sam, volim taj velnes svijet, imam otvoren um, volim da implementiram neke nove stvari koje mogu i tijelo i um da mi podignu na viši nivo, da zadržim korak za mlađim igračima koji biološki imaju veliku prednost na mene i to se vidi. U posljednjih godinu i po dana, četiri od šest slemova sam imao probleme sa povredama zbog kojih sam ili predavao mečeve ili odigrao kao danas, samo da završim meč, tako da je to frustrirajuće. Izađeš na teren, igraš polufinale grend slema, u mojim godinama.... To su možda posljednje prilike, sve su rjeđe, onda ti tijelo ne dozvoljava da igraš i da se krećeš na nivou na kom želiš. Slemovi i mečevi na tri dobijena seta postali su velik izazov za moje tijelo", zaključio je Đoković.

