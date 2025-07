"Samo ćuti i gledaj": Novak Đoković gledao u svoj boks i bjesnio na Vimbldonu

Novak Đoković je bio jako ljut nakon što je Janik Siner vratio brejk u trećem setu i imao je šta da poruči svom boksu.

Novak Đoković se mučio sa kretanjem u prva dva seta polufinala sa Janikom Sinerom, a nakon što mu je pomogao fizioterapeut uspio je da dođe do brejka, Kada je ipak ispustio prednost brejka, naljutio se.

"Samo gledaj i ćuti. Gledaj i ćuti", vikao je Novak Đoković sa svoje stolice po završetku petog gema trećeg seta meča sa Janikom Sinerom kada je Italijan uspio da vrati brejk.

Očigledno da Đoković nije bio zadovoljan instrukcijama koje je dobijao od svog tima, ali jako je očigledno bilo da nema ni brzine, oštrine i snage u njegovim pokretima, Pogledajte taj momenat:

Mučio se cijeli meč, odmah ga napali

Iako smo vidjeli da se Novak muči sa vrućinom i da ga muči povreda, odmah su mnogi iskoristili njegov medicinski tajmaut kao izgovor da ga napadnu. Prvi se javio nekadašnji najbolji teniser svijeta Džon Mekinro:

"Nije to do njegove povrede, nego do toga što igra sa Sinerom. Kreće se savršeno dobro, svi mi znamo onu izreku: Boli samo kada gubiš", rekao je cinično Amerikanac.

