Novak Đoković otvorio dušu na Vimbldonu: "Nije sudbina, već godine, prvi put me pogodila nova realnost"

Novak Đoković obratio se medijima poslije poraza od Janika Sinera na Vimbldonu. Jasno je svima bilo da ne može da se kreće i da je povrijeđen...

Novak Đoković neće se boriti za 25. grend slem, pošto je u polufinalu Vimbldona izgubio od Janika Sinera - 6:3, 6:3, 6:4. Italijan je zasluženo slavio, ali je pitanje kako bi se meč završio da je srpski igrač bio potpuno zdrav. Vidjelo se da je povrijeđen, da ne može da se kreće... Upravo je o tome i o mnogim drugim temama pričao na konferenciji za medije poslije meča.

"Imao sam fizičke probleme, nije bilo prijatno na terenu. Ne želim da ulazim u detalje i da pričam o povredi. Želim da čestitam Sineru na sjajnoj igri, bio je odličan. Razočaran sam što nisam mogao da se krećem onako kako sam se nadao", počeo je Đoković izlaganje na konferenciji.

Jedno od prvih pitanja bilo je da li je možda to neka loša sudbina, u smislu da se povrijedio na samom kraju meča sa Kobolijem i da nije imao sreće.

"Ne bih rekao da je loša sreća ili sudbina, već da su godine. Tijelo osjeća sve što je prošlo. Realnost me je pogodila kao nikada ranije. Moram da budem iskren, kao nikada u posljednjih godinu, godinu i po dana. Teško mi je da prihvatim, jer osjećam i dokazao sam da mogu da igram i dalje jako dobro kada sam svjež i odmoran. Ove godine mi je teško da igram na tri dobijena seta. Što duže turnir odmiče, to mi je teže. Dođem do polufinala i tu me čekaju Alkaraz ili Siner koji su svježi, naoštreni, a ja sa pola rezervoara. Tako je kako je. Moram to da prihvatim i da se izborim sa novom realnošću."

Da li mu je ovo posljednji meč na Vimbldonu?

Izašao je Novak sa terena i dobio aplauze sa tribina. Logično se nametnulo pitanje medija o tome da li mu je ovo bio posljednji meč na čuvenom Centralnom terenu.

"Nadam se da nije. Volio bih da se vratim bar još jednom. Tek sam završio meč sa Sinerom, teško mi je da odmah gledam tu širu sliku i da razmišljam o planovima za naredni period. Dajem maksimum da se spremim za slemove, iako ih nisam osvojio ove i prošle godine, ali mislim da tu igram najbolje i da mi je do tih turnira najviše stalo. Popričaću sa timom, sa porodicom, napravićemo raspored turnira, treninga. Ne znam šta tačno mogu da uradim drugačije, jer znam koliko truda ulažem svaki dan."

Vidi Novak ono što vide i svi drugi, da može da igra sa svima, osim kada dođe red na Sinera i Alkaraza i da se sa njima najviše muči.

"Osjećam da mogu da se suprotstavim bilo kom igraču, ali u posljednje vrijeme nisam za to nagrađen u završnicama slemova. Ali, isto tako sam bio dugo nagrađivan za sve to. Od Boga i života sam mnogo dobio u karijeri i bilo bi nezahvalno da se žalim sada na povrede, kada sam bio zdrav toliko dugo. Jesam razočaran i pomalo ljut, ali ne zbog poraza. Nisam bio favorit ni da sam bio potpuno spreman, ali mislim da bih imao bolju šansu..."

Šta mu je Janik rekao na mreži?

Prilikom pozdrava na mreži, kada je Siner dobio meč, imali su njih dvojica i nešto kraći razgovor.

"Izvinio mi se, jer sam se ja loše osjećao na terenu, ali nema za šta da se izvinjava naravno. Janik je prvi na svijetu, želim mu sreću u finalu, igra za prvu vimbldonsku titulu. Poslije onog finala na Rolan Garosu vjerujem da ljudi jedva čekaju opet da ih gledaju. Rekao bih da je Alkaraz blagi favorit jer je osvojio dvije titule ovdje i ima više samopouzdanja, ali ima samo blagu prednost."

