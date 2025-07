Karlos Alkaraz: "Iznenadila me pobjeda Sinera protiv Đokovića"

Karlos Alkaraz je na konferenciji za medije priznao da ga je iznenadila pobjeda Sinera protiv Đokovića u polufinalu Vimbldona.

Karlos Alkaraz igraće protiv Janika Sinera u finalu Vimbldona. Španac je pobijedio Tejlora Frica, a Italijan Novaka Đokovića i tako je zakazan njihov 13. međusobni okršaj. Kasnio je Španac na konferenciju za medije satima, pošto je očigledno gledao drugi polufinalni meč, kada je ušao i vidio koliko novinara ima ostao je u šoku samo je rekao "da nikada nije vidio toliko predstavnika medija", a svi su bili tu i čekali Novaka.

"Malo me je iznenadila pobjeda Sinera. Dobiti Novaka je veoma težak izazov, teško je to uraditi, još je teže pobijediti ga tako lako. Nivo na kom Janik igra je veoma visok, kao i uvijek. Njegov nivo ne pada tokom meča i nevjerovatno je šta može da uradi na terenu. Duel sa Đokovićem me je svakako malo iznenadio", rekao je Alkaraz koji je dobio prednost u odnosu na Đokovića koji je morao da čeka red za konferenciju.

Biće to repriza finala sa Rolan Garosa koje je Karlos dobio poslije epskog preokreta.

"Nisam gledao meč ponovo, neke poene i snimke, ne sve. Razmišljam o tome i dalje, najbolji meč koji sam ikada odigrao. Ne iznenađuje me to što me tjera do limita i očekujem tako i u nedjelju. Uzbuđen sam. Nadam se da nećemo opet biti na terenu pet i po sati, ali ako mora..."

Rivalstvo njega i Sinera je nešto što predstavlja budućnost svjetskog tenisa i biće još mnogo takvih mečeva.

"To što mi radimo je sjajno za tenis, borimo se za to da nas gleda što više ljudi, da tenis postane još gledaniji. Sjajno je što igramo u finalima, bar meni. Mladi smo, nadam se da ćemo moći ovako još 5-10 godina, da naše rivalstvo može da se stavi u istu rečenicu jednog dana sa 'velikom trojkom'", zaključio je Alkaraz.

