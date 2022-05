Već sada je jasno koga je Stanković precrtao: Zvezda ne računa na 5 igrača, dvojica su posebno razočarala na "Marakani"!

Dejan Stanković je izborom tima ovog proljeća pokazao na koje igrače računa, a na koje ne. Posebno je tokom plej-ofa jasno koga je precrtao u Crvenoj zvezdi.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda je na tri meča daleko od šampionske titule. I dalje je Partizan prati u stopu i zaostaje dva boda što znači da ukoliko crno-bijeli ostvare sve pobjede do kraja - tim Dejana Stankovića sebi ne smije da priušti nijedan poraz, odnosno najviše jedan remi u mečevima sa Radničkim, Napretkom i Voždovcem.

Zbog toga iz kola u kolo Crvena zvezda igra sa najjačim mogućim timom koji ima na raspolaganju, a sitne povrede poput one koju je imao Mirko Ivanić ili nepotrebne suspenzije Milana Pavkova mogu da joj otežaju da dođe do cilja. Ujedno, aktuelna situacija najbolje govori na to kojim fudbalerima Dejan Stanković vjeruje do srži, odnosno koji su to igrači koji u ovom trenutku ne uživaju njegovo povjerenje.

Tako je Stanković u četiri meča plej-ofa gotovo uvijek izlazio sa istovjetnih startnih 11, odnosno tek 15 različitih fudbalera je počinjalo mečeve Crvene zvezde u ovoj fazi Superlige Srbije.

To su golman Borjan, odbrambeni igrači Pičini, Gajić, Pankov, Eraković, Dragović i Rodić, vezni igrači Srnić, Sanogo, Kanga, Ivanić i Katai, odnosno napadači Ben, Pavkov i Ohi. Priliku sa klupe dobijali su još Krstičić, Motika i Stanković, ali to je bila vrlo mala minutaža i obično u trenucima kada je susret već riješen.

Jasno je da i u preostale tri utakmice, odnosno dok ne bude riješeno pitanje šampiona, trener Crvene zvezde neće eksprimentisati i osloniće se na najjače snage, kao da su u pitanju eliminacioni mečevi.

Zbog toga su recimo Andrija Radulović, Andrej Đurić i Nikola Stanković prekomandovani ponovo u omladince i za vikend su učestvovali u pobjedi nad vršnjacima iz Vojvodine (3:1), dok i pojedini fudbaleri sa statusom "iskusni i dobro plaćeni" nisu u planovima Dejana Stankovića do kraja sezone.

To se moglo uočiti već početkom proljeća, ali je sada potpuno jasno - Stanković ih ne vidi u planovima za ovu sezonu, najvjerovatnije ni za sljedeću u kojoj će na "Marakani" tražiti svježu krv.

Izvor: MN PRESS

Jasno je vidljivo da su šestorica fudbalera bez prave minutaže ovog proljeća, s tim da bi iz ove jednačine mogli da izostavimo Petra Stanića koga muči povreda i zbog toga je rijetko bio na terenu. Kada je bio, svaki put bi ostavio pozitivan utisak i na njega u Zvezdi i te kako računaju za budućnost.

A ne računaju na Marka Gobeljića i još četvoricu stranaca: Aksela Bakajoka, Filipa Falka, Loisa Dionija i Rišaira Živkovića od kojih se očekivalo mnogo više od kada su stigli u Ljutice Bogdana.

Gobeljiću se ovog ljeta završava ugovor sa Crvenom zvezdom i napustiće klub nakon pet vrlo dobrih sezona. Njegova forma je već neko vrijeme u padu i bilo je logično da će imati manje prostora za dokazivanje po dolasku Kristijana Pičinija koji je pojačao konkurenciju na mjesto desnog beka, dok je bolji utisak od Gobeljića ostavio Milan Gajić i biće u najskorije vrijeme nagrađen novim ugovorom.

Posljednji član Zvezdinih "gardista" je ovog proljeća odigrao samo osam minuta u meču protiv Radničkog, dok je na svim ostalima sjedio na klupi - ili na tribinama. Tu je, ali kao da nije tu... Stanković ga više nije koristio ni na mečevima kada je potrebno odmoriti Milana Rodića, sada tu obavezu ima Strahinja Eraković.

Izvor: MN PRESS

Još manju minutažu od njega ima Aksel Bakajoko na koga su i zaboravili mnogi navijači Zvezde. Došao je iz Intera sa renomeom talentovanog igrača, ali praktično ništa nije pokazao u crveno-bijelom i zbog toga je trebalo da ide na pozajmicu ovog proljeća, međutim na kraju je posao propao. Ostao je na "Marakani", ali samo da trenira i nije igrao još od oktobra. Loša vijest za Zvezdu je da je po dolasku u zimu 2020. potpisao troipogodišnji ugovor.

Znatno lakše će se "riješiti" Loisa Dionija koji je ljetos stigao na pozajmicu iz Anžea, ali je već poslije nekoliko nedjelja bilo jasno da nije dovoljno kvalitetno rješenje u napadu, čak ni za drugog ili trećeg napadača.

Zvezda je još zimus željela da raskine ugovor i vrati ga u Francusku, međutim nisu uspjeli da se dogovore i od tada Dioni trenira odvojeno od ekipe, Stanković apsolutno ne računa na njega. Bio je van protokola u svakoj utakmici ovog proljeća i u Zvezdi jedva čekaju da mu vide leđa pošto je bio i nezahvalan za saradnju konstantno se žaleći na "sitne povrede" i nijednog trenutka nije odavao utisak da želi da ostane.

Postigao je tri gola za Zvezdu u svim takmičenjima, a jasno je da ne bi ni dolazio da su crveno-bijeli uspjeli da ubijede Molde da proda Ohija, umjesto što su ga doveli bez obeštećenja ove zime.

Izvor: MN PRESS

Još jedan potpuno zaboravljeni fudbaler na "Marakani" je i Rišairo Živković. Bivši napadač Ajaksa bio je veliko pojačanje za Zvezde, tražio se profil brzog igrača u ofanzivi koji može da napravi "bum", uz to ima i srpski pasoš, međutim njegova godina u Beogradu je za zaborav.

Postigao je jedan gol, u pobjedi nad Inđijom u Kupu Srbije (1:0), ali više će se pamtiti njegovi promašaji kojih je bilo... Zato je ovog proljeća igrao na samo jednoj utakmici - protiv Čukaričkog na "otvaranju" proljeća.

Pitanje je da li bi i tada nastupio da se Milan Pavkov nije povrijedio u ranoj fazi susreta, a El Fardu Ben tek došao sa Afričkog kupa nacija. Živković ima ugovor na još dvije sezone, ali je izvjesno da će Zvezda pokušati da mu nađe novu sredinu tokom ljeta kad ni na 3:0 protiv Vojvodine nema priliku da uđe u igru.

Posljednji u nizu fudbalera na koje Dejan Stanković ne računa je i najveće razočaranje u posljednje dvije godine. Mislimo naravno na Filipa Falka (30) koji je u Zvezdu došao nakon dugih i napornih pregovora sa Lečeom, a koji nijednog trenutka nije pokazao da je fudbaler koji bi mogao da pravi razliku u timu Dejana Stankovića. Svi lijepi potezi i magija koju je pokazivao u Italiji kao da su nestali po dolasku u Beograd.

Izvor: MN PRESS

Falko je djelovao nervozno pri svakom kontaktu sa loptom, kada bi igrao - igrao bi za sebe, dok su ga i česte povrede izbacivale iz ritma i samo je dopisan na gomilu igrača koji su došli da odmijene Bena i nisu uspjeli.

"Mesi iz Salenta", kako su ga zvali u Italiji, ove sezone je odigrao čak 25 mečeva za Zvezdu, ali uglavnom i "garbidž tajmu". Posljednji put na terenu bio je protiv Kolubare u martu i čini se da je i Stanković polako digao ruke od njega, posebno od kada je stigao Nemanja Motika i njemu je potrebno obezbijediti prostor da pokaže šta umije.

Falko je presjedio na klupi i meč protiv Vojvodine i najverovatnije ga nećemo vidjeti ni u preostala tri susreta za Zvezdu, pa čim je konačno isplaćeno 1,2 miliona evra Lečeu - stavljen je u izlog.

Jasno je da Zvezda neće moći da dobije isti novac za njega, ali što ga više bude trpjela to će i Falko vrijediti manje.

(MONDO)