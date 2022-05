Ja do penzije u Zvezdi, a Stanković u Seriju A! Terzić "pecnuo" Partizan: Nema tamo igrača koji bi mogao da igra kod nas

Zvezdan Terzić otkrio je do kada će biti u Crvenoj zvezdi kao i šta misli o minulom radu Dejana Stankovića na "Marakani".

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić otkrio je u emisii "Sceniranje" na Kurir televiziji da je još 1999. godine mogao da dođe na "Marakanu", ali se tada kockice nisu poklopile.

Morao je da sačeka još 15 godina i tada je zatekao Crvenu zvezdu u znatno lošijoj situaciji. Ipak, uspio je da preokrene situaciju i klub je od tada osvojio pet šampionskih titula. Nada se da će doći i do šeste, a kako ističe - to je jedina fotelja u kojoj se vidi dok je u sportu.

"Ja sebe vidim samo u Crvenoj zvezdi, meni je ovde lijepo, ne znam gdje bi mi bilo ljepše? Nemam želju da budem predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, već sam bio i to me ne zanima. Tek smo na početku ako pričamo o tome šta planiram sve da uradim sa Crvenom zvezdom, a vidim se ovdje do penzije", kazao je Zvezdan Terzić tokom gostovana na Kurir televiziji uz poruku da je svjestan da će ga tu održati samo rezultati.

"Nema minulog rada, moram da budemo šampioni i da igramo grupnu fazu UEFA takmičenja. Svjestan sam da ovdje mogu da te drže samo rezultati."

Zvezdan Terzić je ocijenio da "nije imao velikih grešaka u Zvezdi", ali da je bilo sitnih - kao što je to slučaj i sa mladim trenerom Dejanom Stankovićem. Vjeruje u njega i ponosan je kako ga je Crvena zvezda prepoznala kao nasljednika Vladana Milojevića, međutim svjestan je i da za njega ima ponuda.

"Dejan Stanković je moj drug, moj prijatelj, vezan je za mene još kada je kao klinac debitovao protiv mene, tada sam ja bio kapiten OFK Beograda. Pa sam bio predsjednik FSS, a on kapiten Srbije, imali smo izvanredan odnos i volim ga kao čovjeka i prijatelja. Par mjeseci prije nego što će doći igrali smo protiv Bajerna, došao je u poluvremenu i u kancelariji mi je u četiri minuta prokomentarisao šta zamjera Zvezdi i dopalo mi se kako gleda fudbal. To mi se jako svidjelo i kada je Milojević najavio odlazak iz Zvezde, mi smo imali lagodnu situaciju, tada sam rekao Mrkeli i ostalim saradnicima šta mislite da dovedemo Stankovića za trenera. Ne kockamo se, jeste početnik, ali imamo +11. Kad ćemo dati šansu da napravimo mladog trenera kao sada? Hajde da ga dovedemo!", prisjetio se Zvezdan Terzić.

Evidentno je da Crvena zvezda nije pogriješila sa Dejanom Stankovćem.

"Obavili smo razgovore sa njim i tako je krenula ta priča. Dvije i po godine je trener Zvezde i mogu da kažem sve najbolje o njemu, rezultati su jedino mjerilo kvaliteta, sve ostalo je prodaja magle. Dejan Stanković ima dvije šampionske titule, nadam se i treću, ima dvije grupe Lige Evrope u kojima je uzeo 11 bodova. I ja sam griješio, sigurno i Stanković, ali važno je razdvojiti bitno od nebitnog. Ovo što je Dejan Stanković uradio je da se skine kapa. Nije isti čovjek prije dvije i po godine, raste i uči, posmatram ga svakog dana i vidim kako rješava probleme sa igračima, kakav je psiholog, kakav je traktičar...", kazao je Terzić i zaključio:

"Mislim da će voditi veliki klub u Evropi, vjerovatno u Seriji A gdje iskonski pripada."

Kako generalni direktor Zvezde gleda na Partizan?

"Uz sve poštovanje prema Partizanu, mislim da mi imamo na svih 11 pozicija rješenje. Ne vidim ko bi iz Partizana bio pojačanje za Zvezdu. Gledam svaku utakmicu Partizana, pratim... Iskreno, ne navijam za Partizan kad igra međunarodne utakmice. Potpuno sam ravnodušan, čak i ne gledam, gledam jer sam zainteresovan da li će izgubiti u domaćem prvenstvu. Stvarno se ne radujem kad izgube, ali sam nezainteresovan", rekao je Terzić.