Muftija okupio igrače Zvezde i Partizana - zajedno su iftarili: Četvorica igrača posjetili Mustafu Jusufspahića! (FOTO)

Muftija beogradske Islamske zajednice ugostio tri igrača Crvene zvezde i jednog igrača Partizana, kako bi zajedno obilježili mjesec Ramazana.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana imali su obaveze u Superligi u srijedu, igraće ponovo i za vikend, a borbu za šampionsku titulu na kratko su stavila po strani četvorica stranaca islamske vjeroispovesti. Trojica fudbalera crveno-bijelih i jedan igrač crno-bijelih u četvrtak uveče posjetili su muftiju beogradskog Mustafu Jusufspahića.

Četvorica prvotimaca beogradskih klubova pozvani su na iftar tokom mjeseca Ramazana, a veče u društvu muftije proveli su El Fardu Ben, Seku Sanogo, Aksel Bakajoko i Bibars Natho, Čerkez koji je postao prvi musliman kapiten Izraela.

Muftija Mustafa Jusfspahić pokazao je na svom profilu na društvenoj mreži tviter kako je zapravo izgledalo provesti vrijeme sa fudbalerima naša dva najveća kluba. Nije mala stvar okupiti "ljute" rivale na terenu za istim stolom.

Inače, u uglednoj beogradskoj porodici Jusufspahić fudbaler je porodična tradicija. I sam muftija je svojevremeno trenirao ovaj sport, igrao za mlađe kategorije Partizana, a bio na probi i u Crvenoj zvezdi!

Svojevremeno je prepričao anegdotu o tome kako se desilo da zaigra za prvi tim Crvene zvezde, iako nije smio da nastupi pod svojim prezimenom.

"Trenirao sam fudbal kao klinac. U Beogradu nije bilo srednje teološke škole, islamske, pa sam nastavio školovanje u Sarajevu. Nastavio sam da treniram u FK Sarajevo, dobro smo napredovali, bili smo na kraju prvenstva Jugoslavije za juniore u finalu sa Zvezdom. Cvetković, tadašnji sekretar, rekao je tada mom ocu Hamdiji i meni da, kao beogradsko dijete, treba dođem u Zvezdu, da me čeka dres...", govorio je decenijama kasnije.

Baš tako se i desilo, njega je u Beogradu sačekao crveno-bijeli dres, ali ne omladinaca već seniorske ekipe!

"Na narednom raspustu sam trenirao sa Zvezdom, misleći da ću biti sa svojom generacijom. Međutim, u svlačionicu ulaze Dragiša Binić, Piksi... Mislio sam da sam pogriješio svlačionicu. Onda su me poveli u Zrenjanin na utakmicu protiv Proletera, ali nisam smio da igram zvanično za Zvezdu, jer sam bio registrovan u klubu u Sarajevu. Tako sam, da bih igrao i da bi vidjeli kakav sam na terenu, dobio dres s prezimenom Janković. Izađemo na teren, ali jedan poslastičar, koji je poznavao mog oca i mene, kad me je vidio, počeo je da viče 'Mustafa, Mustafa'. Sklonili su me iako mi je trener rekao da sam dobro igrao poluvrijeme", ispričao je Mustafa Jusufspahić, muftija beogradske islamske zajednice i glavni vojni imam Vojske Srbije.

