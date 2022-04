"Onaj gol... To sam vidio samo kod Mesija i Natha!" Lazetić hvalio kvalitet Partizana, a Stanojević karakter igrača!

Žarko Lazetić je ostao bez teksta zbog gola Bibarsa Natha koji je postigao protiv njegovog tima.

Partizan je savladao TSC 4:1 (2:1) poslije velikog preokreta u Humskoj, a sve su pokrenule izmjene Aleksandra Stanojevića koji je reagovao poslije očajnog početka utakmice svojih igrača.

Nije čekao poluvrijeme, zamijenio je vrlo blijedog Jojića, kome su zviždali i navijači zbog brojnih grešaka, ali i povrijeđenog Vujačića koji se nije snašao kod vodećeg gola TSC-a preko Vukića. Čim su izmjene napravljene, Natho je pogodio iz slobodnog udarca u 41. minutu i najavio preokret Partizana.

Bio je to izuzetno precizan udarac sa 18 metara, lopta je obišla živi zid i "liznula" stativu, a onda se odbila iza leđa Filipovića, na čemu mu je čestitao i trener TSC-a Žarko Lazetić.

"To je kvalitet Partizana... Bili smo dobri, ali taj slobodan udarac Natha, to je teško pogoditi. To sam vidio kod Mesija i Natha. Naivni golovi, Partizan je pogodio sve što je stvorio, ali to je razlika u kvalitetu. Imamo dosta da se popravimo, prije svega odlučnost i realizacija, a samo se nadam da ćemo konačno biti kompletni. Nismo loše igrali, samo ovako da nastavimo i djeluje tako kako deluje...", poručio je Lazetić za TV Arenu Sport.

Njegov kolega Aleksandar Stanojević bio je kratak u komentaru utakmice, samo je čestitao svojim igračima na podizanju nivoa igre nakon 0:1.

"Prvo čestitam momcima na karakteru, gubili smo, teško vrijeme, tako da smo se izdigli iz svega toga. Čestitam im, sami su iznijeli utakmicu...", poručio je Stanojević koji je potvrdio da je Vujačić zamijenjen zbog povrede, dok nije objasnio šta se desilo sa Jojićem i da li je imao neki problem.

Pogledajte i gol Natha kojim je Partizan najavio preokret!

