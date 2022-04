"Šamar" razbudio Partizan - za 7 minuta sredili TSC: Očajnih pola sata, pa uragan!

Partizan je savladao TSC u 33. kolu Superlige. Očajno su odigrali prvih pola sata, a potom se potpuno probudili i pobijedili ubjedljivo neugodnog gosta iz Bačke Topole.

Partizan je odigrao katastrofalnih pola sata protiv TSC-a pred gotovo praznim tribinama u Humskoj. Bezidejno, bezvoljno i bez energije, a onda je kao šamar za crno-bijele stigao gol Stefana Vukića u 31. minutu.

Galamio je Stanojević na svoje momke koji su išli iz greške u grešku, a potom je u 39. minutu napravio dvije izmjene. Zamijenio je lošeg Jojića i povrijeđenog Vujačića, da bi potom njegovi momci napravili veliki preokret. Za samo sedam minuta postigli su tri gola i na kraju došli do pobjede koja ih, bar na kratko, vraća na prvo mjesto na tabeli.

PARTIZAN - TSC 4:1 (2:1)

Čovjek preokreta bio je Bibars Natho koji je prvo u 41. minutu pogodio savršeno iz slobodnog udarca, čak i za pohvale trenera protivnika Žarka Lazetića, da bi potom otrčao u zagrljaj Miloša Jojića koga je publika ispratila zvižducima.

To jedinstvo je dalo snagu Partizanu koji je samo minut kasnije napravio preokret. Sijevnula je kontra preko Meniga, njegov šut odbranio je Filipović i odbio samo do Rikarda, a napadač sa Zelenortskih Ostrva zatresao je mrežu. Priznat je tek nakon pregleda u VAR sobi, nije bilo ofsajda, pa je Gomeš tako stigao do 32. pogotka u sezoni.

Nije tu stao Partizan, već u 48. je Miljković odlično reagovao nakon kornera i zatresao mrežu, tek treći put u dresu Partizana, a prvi put još od davne 2011. godine.

TSC je želio da igra fudbal, prijetio je u kontrama preko Đakovca i Vukića, međutim Popović je bio dovoljno priseban da ne dozvoli novu paniku u Humskoj, a sve je riješeno u 61. kada je Jović pogodio u kontri koju je izveo Marković. Upravo je Lazar bio jedan od najboljih igrača crno-bijelih nakon ulaska krajem prvog poluvremena.

Sa nova tri boda Partizan je preskočio Crvenu zvezdu koja kasnije ovog popodneva (18.30) igra na svom stadionu protiv Čukaričkog i ima šansu da se vrati na lidersku poziciju.