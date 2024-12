3 evropske destinacije za proslavu Nove godine: Romantične i magične tokom praznika, a nisu Pariz ili Rim

Sada je vrijeme da odaberete svoju destinaciju, jer praznična čarolija čeka!

Izvor: Shutterstock

Decembar je konačno tu, a s njim i najljepši dio godine – praznična groznica! Došao je trenutak kada svi razmišljamo o tome gdje ćemo proslaviti Novu godinu, a jedan od najsjajnijih izbora je – putovanje! Nema ničeg uzbudljivijeg od otkrivanja novih destinacija, upoznavanja drugih kultura i ljudi, a posebno u vrijeme kada euforija prazničnih dana garantuje da će vaše praznično putovanje postati nezaboravno. Svaki veći grad u svijetu ponudiće vam organizovane proslave na trgovima, uz sjajan muzički program i spektakularan vatromet koji čini da svaki trenutak bude magičan. Ako vam putovanje zvuči kao savršen plan, vrijeme je da odaberete destinaciju. A mi smo tu da vam pomognemo sa tri sjajna prijedloga!

MADRID

Ako želite da doživite pravu špansku fiestu, Madrid je pravi grad za vas! Ovdje je novogodišnja noć poznata kao nochevieja, i to je noć kada zabava ne prestaje do zore. Tradicionalno, prije ponoći svi se okupljaju na trgu Puerta del Sol i čekaju da sat sa zgrade Real Casa de Correos otkuca ponoć. Tih posljednjih 12 sekundi stare godine su najuzbudljiviji dio, jer se u tom trenutku mora pojesti 12 zrna grožđa, po jedno za svaki mjesec u narednoj godini – vjeruje se da će vam to donijeti sreću! Ovaj trenutak prenosi se na TV-u, a nakon ponoći zabava nastavlja u klubovima i diskotekama. Oni koji su doživjeli ovaj doček kažu da nijednu žurku u životu ne mogu da zaborave!

Izvor: Shutterstock

BUDIMPEŠTA

Ova prelijepa prestonica Mađarske sve više postaje popularna destinacija za novogodišnje putovanje, a činjenica da nam je relativno blizu čini je još privlačnijom. Budimpešta nudi fantastičan doček, sa proslavama na otvorenom i spektakularnim vatrometom u ponoć. A za nešto posebno, možete se odlučiti za plovidbu Dunavom, uživajući u pogledu na osvijetljeni grad dok proslavljate najluđu noć u godini.

Izvor: Shutterstock

PRAG

Prag je pravi raj za sve koji žele da uživaju u magiji novogodišnjih praznika. Ovaj grad u zimi je kao iz bajke, a Božićni sajam čini ga još ljepšim. Novogodišnja noć u Pragu poznata je po spektakularnom vatrometu koji možete vidjeti sa mostova preko rijeke Vltave, a slavlje traje do ranih jutarnjih sati. Od luđih žurki do mirnih proslava, Prag nudi različite vrste provoda, pa možete da uživate u novogodišnjoj noći onako kako vam najviše odgovara.

Izvor: Shutterstock

