"Idi u Partizan ako ti se igra Liga šampiona": Legenda proziva napadača Arsenala - Ne može ni vrata od kuće da pogodi!

Oštre riječi je Gabi Agbonlahor imao na račun Aleksandra Lakazeta poslije njegove istaknute želje da napusti Arsenal.

Izvor: Profimedia/COLORSPORT / Ashley Western/YouTube/talkSPORT/Printscreen

Aleksandru Lakazetu baš i ne ide u Arsenalu već neko vrijeme. U više navrata je izjavljivao da bi volio da napusti klub sa "Emirejtsa" već predstojećeg ljeta, a sada je sve dostiglo novi vrhunac.

Francuski napadač je priznao da pregovara sa drugim klubovima, rekao je da želi da sljedeće sezone igra u Ligi šampiona, a zbog toga je pretrpio žestoke prozivke u kojima mu je bivši premijerligaš poručio - "Idi u Partizan ako hoćeš Ligu šampiona".

Lakazet je svojim riječima naljutio brojne navijače Arsenala. Ovaj 30-godišnjak je na 26 mečeva u Premijer ligi ove sezone doprinio sa samo četiri gola, a poslije loše forme došle su i njegove riječi koje su samo "dolile ulje na vatru".

Pisalo se o Lionu i povratku u Francusku, a njegova želja da ponovo igra u Ligi šampiona razbjesnila je Gabija Agbonlahora. Nekadašnji igrač Aston Vile je u jednoj emisiji imao šta da poruči Lakazetu.

"To je nečuveno. Ako želi da igra u Ligi šampiona, jedini klubovi gdje može da ode su Partizan iz Beograda ili Panatinaikos", počeo je legendarni igrač Aston Vile i potom nastavio još žustrije.

"On ne može da igra u drugim klubovima zato što ne može ni vrata od kuće da pogodi. Uvreda je ovo i za Arsenal, jer on kaže da želi da igra u Ligi šampiona, zašto to ne igra sa Arsenalom? On mora da se izvini. Možda bi i igrao Ligu šampiona, kad bi mogao da postigne neki gol", rekao je Gabi Agbonlahor, koji je od 2005. do 2018. nosio dres Aston Vile.