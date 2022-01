Barsa iskoristila svađu u Londonu - stigla zvijezda Premijer lige: Afrikanac suspendovan, pa odletio u Kataloniju!

Barseloni je škripalo u napadu, ali on stiže da to riješI!

Izvor: Profimedia

Barselona je konačno dobila dugo očekivano pojačanje u napadu, pošto je u Kataloniju na ljekarske preglede stigao Pjer-Emerik Obamejang.

Iskusni napadač iz Gabona je pao u drugi plan u Arsenalu i u sukobu je sa trenerom Mikelom Artetom. Suspendovan je zbog kršenja klupske discipline, ali sada je nađeno rješenje.

On će do kraja sezone igrati za Barselonu na pozajmici, a katalonski klub će imati opciju otkupa ugovora. Da bi stigao u Barsu on je morao i da smanji svoje finansijske zahtjeve, jer je klub sa Nou Kampa u velikim finansijskim problemima.

Obamejang će biti treće veliko pojačanje Ćavija Ernandesa, pošto je ranije od Mančester sitija kupio Ferana Toresa, a nedavno se u klub u kome je ponikao vratio i Adama Traore.