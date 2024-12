Zašto Obradović nije otišao u NBA? Hrvat ga zvao, Rus rekao ne, Željko: "To je mafija!"

Željko Obradović nikada nije preuzeo NBA tim, iako su ga zvali slavni Džo Dumars, hrvatski skaut, jedna nepoznata ekipa...

Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji evropski trener svih vremena Željko Obradović više puta kroz karijeru povezivan je sa NBA timovima - dominacija u Evroligi, gdje je osvojio čak devet titula, privukla je ka njemu pažnju američkih timova. Jednom, barem tako tvrdi nekadašnji skaut NBA timova Filadelfije i Bruklina, Obradović je već zakoračio ka avionu koji je trebalo da ga odvede u SAD!

Nekadašnji hrvatski košarkaš Danko Cvjetićanin, svojevremeno prvotimac Partizana i Cibone sa kojom je bio šampion Evrope, osvajač brojnih medalja sa nacionalnim timom, imao je priliku da Željka Obradovića odvede u NBA ligu. Kao dugogodišnji skaut Filadelfije i Bruklina bio je okrenut evropskom tržištu i na njemu tražio pojačanja, ali kada je na njemu pronašao trenera, Rus Mihail Prohorov stopirao je Obradovićevo preuzimanje Bruklina!

Cvjetićanin i Obradović poznavali su se još iz igračkih dana kada su bili saigrači, pa nema sumnje da bi njihova saradnja bila plodonosna i na drugom kraju svijeta, na tržištu koje tih godina nije bilo pretjerano istraženo od strane evropskih trenera. A ko bi bolje krčio put od čovjeka koji je u evropskoj košarci pojam za uspejhe?

Hrvat htio Željka u Bruklinu!

"Željko je bio na pragu Bruklina, na moju sugestiju, ali tadašnji vlasnik Netsa Mihail Prohorov je to stopirao, iako i danas ne znam zašto. Nikako se nisu mogli dogovoriti sa Željkom, iako je on bio već jednom nogom u avionu, ali ispalo je tako kako je ispalo. Pitanje je na mjestu, ali treba uzeti u obzir da su u SAD pravila ponašanja cijele organizacije potpuno drugačija nego u Evropi. U Americi je to spektakl koji nekada čak ide do granice apsurda i spektaklu se daje prednost ispred sporta. U Evropi treneri imaju jako puno ovlašćenja i slobode u sastavljanju ekipe, a disciplina je uvijek u prvom planu. NBA liga je liga igrača i menadžera koji postavljaju svoje uslove i tu su mnogi klubovi u pat-poziciji iz koje ne mogu da se izvuku. Igrači postavljaju i smjenjuju trenere, dovode i odvode druge igrače i to je ozbiljan problem. Ali o tome se, logično, javno uopšte ne govori. Ali to je tako", rekao je Danko Cvjetićanin za "Germanijak".

Po riječima nekadašnjeg skauta Filadelfije i Bruklina, evropski treneri morali bi da se priviknu američkoj košarci, ali i američkom načinu života - odnosno shvatanja sporta. Tamo je bitnije da bude šou, da bude atraktivno i za one koje košarka ne zanima previše, odnosno da se ide linijom manjeg otpora najvećim zvijezdama koje ni slučajno ne treba da se razbjesne zbog poteza sa klupe tima za koji igraju - samim tim je i treneru ograničena mogućnost da uspostavi kontrolu.

"Smatram da bi evropski treneri jako dobro funkcionisali u NBA, ali ako bi se donekle prilagodili pravilima ponašanja prema igračima. Ružno zvuči, ali mislim da evropski treneri imaju neuporedivo veće košarkaško znanje, to su najbolji treneri na svijetu što se jasno vidi na planu taktike, postavljanja utakmica, skautinga i opšte ideje igranja košarke. U Evroligi je svaka utakmica poput partije šaha, dok se u Americi to može vidjeti tek u doigravanju. Ali zato će oni 'impresionirati' sa sto pozvanih akcija na ovaj ili onaj način, ali na kraju dana NBA je liga koja daje prednost superstarovima. To je takav mentalitet. Amerika obožava tu ideju superheroja. Na kraju, te zvijezde prodaju dresove i ulaznice. Vraćamo se ponovo na esenciju sporta koja najviše gubi takvim forsiranjem igre jedan na jedan. OK, u ligi trenutno sjajno stoje ekipe poput Bostona i Klivlenda koje igraju više timski, bio je tu godinama i San Antonio na vrhu, ali na kraju se sve svodi na to ko će postići pobjednički koš", zaključio je Hrvat.

Željko pričao o Detroitu i još jednom timu!

Najtrofejniji evropski trener svojevremeno je govorio o interesovanju iz NBA lige za njegove usluge. Otkrio je da se ozbiljno zainteresovao Detroit sa kojim nije bilo konkrentih pregovora, dok ga je drugi tim pozvao i ponudio mu intervju... Nije baš bilo jasno srpskom stručnjaku zašto ima takav tretman, odnosno šta žele od njega ako već znaju ko je i kakav je trener.

Izvor: MN PRESS

"Pričao sam ranije o tome, 2010. godine zvao nas je Detroit, mene i Dimitrisa Itudisa, Džo Dumars je naš prijatelj, bili smo sa njima u predsezoni i nekim mečevima kada je sezona počela. Nikad nije bilo konkretnog kontakta. U jednom momentu me zvao menadžer i rekao da je jedan tim želio da odradi intervju sa mnom. Vidite, ja intervjue dajem novinarima", kazao je Željko Obradović u intervjuu za španski DAZN i potom pojasnio šta misli time.

Čitavu karijeru proveo je u evropskoj košarci.

"Ako neko ne zna ko sam ja i šta mogu da uradim, onda to nije ozbiljno, tako sam rekao. Možda sam pogriješio, možda, ali takav sam.Mnogo sam srećan u Evropi. Sada sam presrećan, jer sam opet u Partizanu. Bio sam 27 godina van Srbije, van Beograda. Ne znam šta više mogu da tražim u životu sada, iskreno ti to kažem", zaključio je Obradović.

Objasnio zašto neće kod Amerikanaca!

Prije nekoliko godina, u opširnom intervjuu za Sportando, Željko Obradović je otkrio da uopšte ne žali zbog toga što nije dobio priliku u SAD. Izabrao je i neke veoma oštre riječi tom prilikom. Po njegovim riječima, NBA ne želi evropske trenere jer trenerima uopšte ne dozvoljava da rade kako bi trebalo!

Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Alamy / Profimedia

"Nadam se da će jednog dana jedan evropski trener otići u NBA i pokazati im sve naše vještine - već sada je dosta trenera iz Evrope spremno za to. Prisjetite se šta se desilo prije toga: Majk Dantoni je Amerikanac, a rođen je i odrastao u Evropi, Dejvid Blat je Amerikanac, treći Igor Kokoškov koji je tamo radio 20 godina prije nego što je dobio priliku da vodi NBA tim...", kazao je Željko Obradović i potom povisio ton:

"Nema evropskih trenera. Znate zašto - zato što je NBA mafija! Ne daju trenerima da rade i niko ne govori ništa o tome. Ja smijem da kažem jer me ne interesuju.Imam prijatelje u NBA, radili smo preko ljeta, dolaze na treninge, u stalnom smo kontaktu, ali... Sve poštovanje za NBA koja je najbolja liga na svijetu, ali moram da kažem da mnogo evropskih trenera može da radi tamo. Tako je. Mene lično ne interesuje da budem trener tamo".

Istakao je tom prilikom i prednosti evropske košarke.

"Sada sam zadovoljan životom u Evropi i ne mislim o NBA. Znam da je to najbolja liga na svijetu i da je organizacija nevjerovatna, ali Evropa je proces - bolji smo svake svake sljedeće godine... Nemoguće je stići ih zbog novca koji se tamo ulaže, ali je Evroliga na jako visokom nivou. Ova naša košarka je možda zanimljivija od NBA, to zaista misli dosta ljudi...", rekao je najtrofejniji evropski stručnjak.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!